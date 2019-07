Michael Lackner erweitert das Führungsteam bei PwC Österreich

Wien (OTS) - Mit dem neuen Geschäftsjahr Anfang Juli erweiterte PwC Österreich seine Führungsetage: Michael Lackner (38) ergänzt ab sofort das Partnerteam im Bereich Advisory.

Mag. Michael Lackner ist seit 2015 bei PwC im Financial Services Consulting Advisory Bereich tätig und leitet dort das Risk Management Team. In seiner führenden Funktion betreut er eine Vielzahl von risikobezogenen Themengebieten wie z.B. Risiko Controlling/Management, Gesamtbanksteuerung, Basel IV, Credit Management und Digitalisierung des Risikobereiches von der Konzeption bis zur Implementierung.

Der gebürtige Burgenländer verfügt über eine mehr als 15-jährige Berufserfahrung im Banken- und Beratungssektor. Seinen Master in Business Administration absolvierte Michael Lackner an der Universität Innsbruck und der University of Queensland.

