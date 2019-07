NEOS zu Parteitransparenz: „Anti-Konkurrenz“-Paket von SPÖ, FPÖ und JETZT soll eigene Machenschaften decken und Pfründe schützen

Nick Donig: "Kritik an der transparentesten Bewegung Österreichs an Heuchlerei nicht zu überbieten."

Wien (OTS) - „Entweder hochnotpeinlich oder an Heuchlerei nicht zu überbieten“ - so reagiert NEOS Generalsekretär Nick Donig auf den allzu durchschaubaren Versuch der FPÖ und Liste JETZT, eine transparente Entscheidung der Mitglieder der pinken Bürgerbewegung zu skandalisieren. Bevor sich Christian Hafenecker und Peter Pilz hier künstlich echauffieren, sollten sie „besser einmal ihre eigenen Statuten lesen. Dort ist seit langem still und heimlich festgeschrieben, was NEOS offen auf den Tisch legt: Die Möglichkeit, dass fördernde Mitglieder die Anliegen einer politischen Bewegung besonders unterstützen.“



Der große Unterschied in dieser Sache läge aber wieder einmal darin, dass „NEOS auch diese Unterstützung selbstverständlich 365 Tage im Jahr für alle Bürgerinnen und Bürger transparent ausweisen wird, sollten wir diese Möglichkeit nutzen“, erklärt Donig.



„Wer mutig ist, ist transparent“



Wenn sich ausgerechnet der Generalsekretär der Ibiza-Partei und der Gründer einer Liste, die als einzige einen deklarierten Großspender auf der Abgeordenten-Bank sitzen hat, zu den Vorreitern für Anstand in der Politik machen wollen, sei große Vorsicht geboten. Hier gehe es nicht um Transparenz, sondern darum, sich Konkurrenz vom Hals zu halten, „die die gläserne Partei und laufende Rechenschaft täglich lebt. Ich verstehe, wenn das anderen Angst macht.“



„Wer mutig ist, ist transparent!“ fordert Donig die anderen Parteien auf, dem Beispield der NEOS zu folgen und alle Einnahmen aus den letzten Jahren offenzulegen sowie eine „Eröffnungsbilanz“ für den laufenden Wahlkampf zu legen. Ab Dienstag werde man zudem als vorerst einzige Partei wie schon in der Europa Wahl laufend öffentlich über Kosten und Einnahmen im Wahlkampf berichten, kündigt Donig an.

