Pressekonferenz Liste GILT: Schluss mit der korrupten und intransparenten Politik

Wien (OTS) -



Warum ist Österreich ein politisches Korruptionsbiotop? Warum schon

wieder Neuwahlen?



Wir laden Sie zum Auftakt der bundesweiten Unterschriftensammlung

von GILT zur Pressekonferenz ein. Das GILT-Wahlprogramm bietet

Auswege aus der Instabilität und dem zunehmenden Versagen der

Politik.



Als einzige Kraft in Österreich setzt die Liste GILT am System an.

Drei einfache, aber fundamentale Innovationen sollen ab 29.

September eine echte Polit-Wende einleiten, für maximale

Transparenz, höhere Stabilität und agilere Reformfähigkeit.



1. Repräsentativ ausgeloste Bürgerparlamente

2. Eine offene digitale Bürger-Beteiligungsplattform

3. Eine gewählte Expertenregierung (anfangs als“konstruktive

Opposition")



Ihre Gesprächspartner: Hubertus Hofkirchner, Ady Riegler, Momo

Welsch, David Packer. Wir bitten um Ihre Anmeldung bis Montag, 8.

Juli 2019 per E-Mail an: presse @ gilt.at



Datum: 9.7.2019, 11:00 - 12:00 Uhr



Ort:

Cafe Landtmann

Universitätsring 4, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Politische Partei

Jede Stimme GILT (GILT)

Pressestelle: 0650 650 2012

presse @ gilt.at

www.gilt.at