"Bergauf, Österreich": Mehr als 800 Teilnehmer wanderten mit Sebastian Kurz und Günther Platter in Tirol

Auftakt der Sommertour „Bergauf, Österreich“ mit Sebastian Kurz, Landeshauptmann Günther Platter und Generalsekretär Karl Nehammer

Seefeld (OTS) - Nach der Bundesländer-Tour im Juni und dem Unterstützer-Event mit 1.500 Menschen am Freitag in Korneuburg, erfolgte am Sonntag in Tirol der Startschuss für die Sommertour "Bergauf, Österreich!" von Sebastian Kurz.



Das Auftaktevent auf der Seefelder Rosshütte zog trotz Regens mehr als 800 Unterstützerinnen und Unterstützer an. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten dabei die Gelegenheit, sich mit Sebastian Kurz und Landeshauptmann Günther Platter in Gesprächen auszutauschen. Dabei wurden aktuelle politische Themen diskutiert, aber auch Fragen und Wünsche an den Bundesparteiobmann und Landeshauptmann gerichtet. Peter L. Eppinger, der Sprecher der Bewegung, machte im Tal und am Berg Stimmung.



Kurz zeigte sich erfreut über die hohe Beteiligung: „Es ist schön zu sehen, dass trotz des unsicheren Wetters heute so viele Menschen zur Rosshütte gekommen sind. Das gibt uns Kraft und Rückenwind für die nächsten Monaten. Wir werden alles geben, um unseren erfolgreichen Weg für Österreich weitergehen zu können.“



„Der enorme Zuspruch beim heutigen Wanderevent beweist, die Bewegung geht weiter und wir sind mit Sebastian Kurz und Margarete Schramböck gut aufgestellt. Mit Sebastian Kurz haben wir immer eine enge Partnerschaft gelebt, ich unterstütze seinen Weg zu 100 Prozent. Heute merkt man wieder, Sebastian Kurz kann sich der Unterstützung durch die Tirolerinnen und Tiroler sicher sein“, so Landeshauptmann Günther Platter.



Generalsekretär Karl Nehammer: „Dieser erfolgreiche Auftakt ist der Beweis, dass die Österreicherinnen und Österreicher nach wie vor den Weg der Veränderung mit Sebastian Kurz gehen wollen. In meinen Gesprächen mit den Menschen habe ich heute viel Zuspruch für unser Art der Politik erhalten. Ich freue mich schon auf den nächsten Stopp der Bergauf-Tour in Salzburg."



