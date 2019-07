VSStÖ: Marlene Spitzy zur Bundesvorsitzenden gewählt

Hochschulpolitik muss sich an Bedürfnissen der Menschen orientieren, nicht an den Interessen der Wirtschaft!

Wir als VSStÖ stehen in der Verantwortung, uns den vorherrschenden neoliberalen Ideologien entgegenzustellen und immer weiter für eine gerechte und solidarische Gesellschaft zu kämpfen.", so Spitzy. „Für uns bedeutet das, diesen Kampf auch auf den Hochschulen und den Straßen auszutragen. Marlene Spitzy

Wir leben in einer Zeit, in der viele, bereits als selbstverständlich erachtete, Rechte wieder angezweifelt werden, allen voran Menschen- und Arbeitsrechte, aber auch unsere erkämpften Rechte als Studierende. Auf unsere Generation kommen viele Herausforderungen zu: Klimawandel, verstärkter Individualismus und Rechtsruck sind da nur einige Beispiele. Zur Überwindung dieser Herausforderungen braucht es eine breite Vernetzung, beispielsweise mit den Klimabewegungen, und eine verstärkte Zusammenarbeit mit sozialistischen Wegbegleiter_innen. Marlene Spitzy

Die vergangenen ÖH-Wahlen und die Stärkung der linken Mehrheit zeigen, dass immer mehr Studierende mit den aktuellen reaktionären Entwicklungen nicht zufrieden sind und sich diesen entgegenstellen.“, betont Spitzy. „Gemeinsam stellen wir uns dem Kampf für eine Bildungssystem, das allen offensteht und niemanden ausgrenzt. Unser Kampf richtet sich daher auch ganz klar gegen den derzeitigen antifeministischen Backlash, den stärker werdenden Rechtsruck und gegen all jene Kräfte, die Hochschulbildung nur einer kleinen Elite zugänglich machen wollen. VSStÖ Bundesteam

Wien (OTS) - Im Zuge der 85. Bundeskonferenz des Verband Sozialistischer Student_innen wurde ein neues Team an die Spitze der Bundesorganisation gewählt. Marlene Spitzy (22), Studentin der Politikwissenschaften, wurde mit großer Mehrheit zur Bundesvorsitzenden gewählt und wird sich im kommenden Jahr für eine Hochschulpolitik einsetzten, die sich an den Bedürfnissen der Studierenden orientiert und nicht an den Interessen der Wirtschaft.

„Wir als VSStÖ stehen in der Verantwortung, uns den vorherrschenden neoliberalen Ideologien entgegenzustellen und immer weiter für eine gerechte und solidarische Gesellschaft zu kämpfen.", so Spitzy. „Für uns bedeutet das, diesen Kampf auch auf den Hochschulen und den Straßen auszutragen." , betont die neue Bundesvorsitzende anschließend.

„Wir leben in einer Zeit, in der viele, bereits als selbstverständlich erachtete, Rechte wieder angezweifelt werden, allen voran Menschen- und Arbeitsrechte, aber auch unsere erkämpften Rechte als Studierende. Auf unsere Generation kommen viele Herausforderungen zu: Klimawandel, verstärkter Individualismus und Rechtsruck sind da nur einige Beispiele. Zur Überwindung dieser Herausforderungen braucht es eine breite Vernetzung, beispielsweise mit den Klimabewegungen, und eine verstärkte Zusammenarbeit mit sozialistischen Wegbegleiter_innen.“ , plädiert Spitzy

Weiter wählten die Delegierten aus ganz Österreich die Soziologie-Studentin Nora Waldhör (25) als Frauen*sprecherin und stellvertretende Vorsitzende. Meral Nur (23), studiert Rechtswissenschaften und Politikwissenschaft, wurde als Internationale Sekretärin gewählt und Andrea Martinovic (27), studiert Sozialwirtschaft und Kulturwissenschaften, als Hochschulpolitische Sprecherin. Komplettiert wird das Team durch die neue Bundessekretärin Nada Taha Ali Mohamed (21), Jus-Studentin. Ergänzt wird das Team durch Dora Jandl (23), Studentin der Bildungswissenschaften, als ÖH-Vorsitzende für dem VSStÖ, Natalie Lujic (23), Lehramt Mathematik und Deutsch, als Sozialsprecherin und Serafina Demaku (23), Jus-Studentin, als Pressesprecherin.

"Die vergangenen ÖH-Wahlen und die Stärkung der linken Mehrheit zeigen, dass immer mehr Studierende mit den aktuellen reaktionären Entwicklungen nicht zufrieden sind und sich diesen entgegenstellen.“, betont Spitzy. „Gemeinsam stellen wir uns dem Kampf für eine Bildungssystem, das allen offensteht und niemanden ausgrenzt. Unser Kampf richtet sich daher auch ganz klar gegen den derzeitigen antifeministischen Backlash, den stärker werdenden Rechtsruck und gegen all jene Kräfte, die Hochschulbildung nur einer kleinen Elite zugänglich machen wollen.“ , so das neu gewählte Team.



Rückfragen & Kontakt:

Verband Sozialistischer Student_innen

Serafina Demaku

Pressesprecherin*

+ 43 676 3858813

serafina.demaku @ vsstoe.at

http://www.vsttoe.at