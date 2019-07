EXKLUSIV auf PULS 4: Supermodel Franziska Knuppe moderiert ab DIENSTAG, 10. September „Austria's Next Topmodel“

Internationales Topmodel Franziska Knuppe und Fashion-Stylist Sascha Lilic bilden die Jury bei "Austria's Next Topmodel" auf PULS 4

Wien (OTS) - PULS 4 holt sich einen Superstar vom Modehimmel: Das internationale Topmodel Franziska Knuppe wird ab 10. September - immer dienstags um 20:15 Uhr - exklusiver Host für die neunte Staffel "Austria's Next Topmodel" in Südfankreich:



"Nichts ist glamouröser und spektakulärer als die Côte d’Azur! Die Filmfestspiele in Cannes und die Formel 1 in Monte Carlo finden hier statt. Viele der größten Modefotografen haben hier einmalige Foto Shootings realisiert. Ich kann mir nichts Spannenderes vorstellen, als die diesjährige Staffel von 'Austria's Next Topmodel' hier moderieren zu dürfen", freut sich Knuppe auf die neue Herausforderung.



An der Seite der frisch gebackenen "Austria's Next Topmodel"-Moderatorin steht kein Geringerer als Creative Director und internationaler Fashion Stylist Sascha Lilic, der ein besonders kritisches Auge auf die Kandidatinnen werfen wird: "Ich will starke Performances von den Kandidatinnen sehen und die Ambition, ein echtes Model auf dem internationalen Modeparkett zu werden. Ich werde auf jede Kleinigkeit achten und erwarte von den Mädels 100% Aufmerksamkeit und Liebe zum Detail"



PULS 4 startet mit GIRLS ONLY in Südfrankreich durch



Die weiblichen Kandidatinnen waren dieses Jahr stärker denn je und haben ihre männlichen Konkurrenten in den Schatten gestellt: Damit kehrt "Austria's Next Topmodel" zu seinen Wurzeln zurück und zeigt ausschließlich die besten Girls in der neuen Staffel, mit den stärksten Bewerberinnen seit Jahren.



DIENSTAG IST TOPMODELTAG: Österreichs führender Privatsender geht damit in einen starken Herbst und zeigt 2019 immer dienstags und ab 10. September exklusiv und nur auf PULS 4 die glamouröseste Staffel "Austria's Next Topmodel" seit Ausstrahlungsbeginn.



Gedreht wird an den spannendsten und berühmtesten Hotspots der französischen Riviera. Knuppe zeigt sich nicht nur vom Drehort, sondern auch von ihrer Rolle als Jurorin, begeistert: "Es ist eine wahnsinnige Herausforderung für mich und ich freue mich, diese zusammen mit Sascha Lilic, den prominenten Gast-Juroren und natürlich den bildhübschen Kandidatinnen, erleben zu dürfen!“

Weitere Infos zur neunten Staffel von "Austria's Next Topmodel" finden Sie unter puls4.com/topmodel

