Neue Volkspartei Wien: Gernot Blümel ist Spitzenkandidat für Wien

Sebastian Kurz im Bund, Gernot Blümel für Wien - Neue Volkspartei Wien hat Landesliste für Nationalratswahl beschlossen - Weg der Veränderung konsequent weitergehen

Wien (OTS) - „Die Bundesregierung mit Sebastian Kurz an der Spitze hat gezeigt, dass Veränderung möglich ist“, betont Landesparteiobmann Gernot Blümel nach dem heutigen Landesparteivorstand der Neuen Volkspartei Wien: „Wir wollen diesen Weg fortsetzen – in Österreich und insbesondere auch für Wien, auch wenn Rot-Blau dies mit aller Macht verhindern will.“ Es gehe darum, „gegen neue Schulden und für einen ausgeglichenen Haushalt zu kämpfen, neue Steuern und Gebühren zu verhindern und die wesentlichen Herausforderungen für die Zukunft anzugehen – und dabei stets unsere Identität und unser kulturelles Erbe hochzuhalten und zu schützen“, ist Blümel überzeugt.

„Ich möchte dort arbeiten, wo ich am meisten für meine Heimatstadt Wien bewirken kann“, so Gernot Blümel, der heute vom Landesparteivorstand der Neuen Volkspartei zum Spitzenkandidaten für Wien gewählt wurde. Gemeinsam mit den Kandidatinnen und Kandidaten sowie dem Team der neuen Volkspartei Wien werde er dafür eintreten, dass der Weg der Veränderung auch in Wien möglich ist. Denn insbesondere von der Reform der Mindestsicherung, dem Familienbonus oder den Deutschklassen haben gerade die Wienerinnen und Wiener profitiert. „Wir freuen uns auf den Wahlkampf mit und für Sebastian Kurz mit einem großartigen Team für Wien“, so Gernot Blümel über die Landesliste, die er sowohl hinsichtlich der Ausgeglichenheit zwischen Männern und Frauen als auch hinsichtlich der Berücksichtigung der verschiedensten Erfahrungen, Berufs- und Altersgruppen als sehr gute Mischung bezeichnet. „Wir sind im Jahr 2017 mit einem ausgezeichneten Kandidatenteam angetreten und werden die Listen daher beinahe unverändert für die kommende Wahl übernehmen“, betont Blümel.

„Gemeinsam werden wir mit vollem Einsatz dafür kämpfen, dass wir den Weg der Veränderung fortsetzen können“, so Landesgeschäftsführerin Bernadette Arnoldner: „Mit Sebastian Kurz an der Spitze im Bund und Gernot Blümel für Wien.“

Die ersten 10 Kandidatinnen und Kandidaten der Wiener Landesliste

1. Gernot Blümel

2. Maria Theresia Niss

3. Karl Mahrer

4. Maria Smodics-Neumann

5. Karl Nehammer

6. Romana Deckenbacher

7. Martin Engelberg

8. Elisabeth Wolff

9. Nico Marchetti

10. Christina Schlosser



