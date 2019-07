ORF SPORT + mit dem Finale USA – Niederlande beim FIFA Women’s World Cup Frankreich 2019

Auch am 6. und 7. Juli: Austrian Football League und World Judo Tour

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 6. Juli 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der DTM Norisring 2019 um 13.15 Uhr, vom Austrian-Football-League-Match Danube Dragons – Projekt Spielberg Graz Giants um 15.50 Uhr, vom Spiel um Platz 3 England – Schweden beim FIFA Women’s World Cup Frankreich 2019 um 16.45 Uhr und von der World Judo Tour – Grand Prix Montreal 2019 um 23.00 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr, die Höhepunkte von der Tanz-Staatsmeisterschaft Kombination 2019 um 19.00 Uhr, von der Österreich-Radrundfahrt 2019 (Prolog) um 20.15 Uhr und vom Austrian Football-League-Match Danube Dragons – Projekt Spielberg Graz Giants um 20.40 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 22.00 Uhr.

Die Live-Übertragungen vom Match Prag Black Panthers – AFC Rangers Mödling um 15.50 Uhr, vom Finale USA – Niederlande beim Fußball um 16.45 Uhr und von der World Judo Tour – Grand Prix Montreal 2019 um 23.00 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr, das IFSC Klettermagazin um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, die Höhepunkte von der Österreich-Radrundfahrt 2019 (1. Etappe) um 20.15 Uhr, von der Billard-Eurotour der Damen und Herren 2019 um 20.45 Uhr und vom Austrian-Football-League-Match Prag Black Panthers – AFC Rangers Mödling um 22.00 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 7. Juli.

Die Rennen sieben und acht der DTM werden am 6. und 7. Juli am Norisring in Deutschland ausgetragen. Kommentator ist Dieter Derdak.

Im Wild Card Game der Austrian Football League treffen am 6. Juli die Danube Dragons und die Projekt Spielberg Graz Giants aufeinander. Am 7. Juli treffen die Prag Black Panthers und der AFC Rangers Mödling aufeinander. Kommentator ist Michael Guttmann, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Pasha Asiladab. (ORF-TVthek am Samstag und Sonntag live von 15.50 bis 19.00 Uhr)

Im Finale der Frauen-Fußball-WM in Frankreich treffen am 7. Juli Titelverteidiger USA und die Niederlande aufeinander. Im ersten Halbfinale besiegte die USA England mit 2:1. Im zweiten Halbfinale waren die Niederlande gegen Schweden mit 1:0 in der Verlängerung erfolgreich. Kommentatorin ist Anna-Theresa Lallitsch, als Expertin fungiert Elisabeth Tieber.

Mehr als 300 Athletinnen und Athleten aus 60 Nationen sind vom 5. bis 7. Juli beim Grand Prix in Montreal im Rahmen der World Judo Tour mit dabei. Kommentator ist Dieter Helbig, an seiner Seite als Kokommentatorin fungiert Hilde Drexler.

Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen" oder das Schulsport-Magazin „Schule bewegt" können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden: http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178

(Stand vom 5. Juli, kurzfristige Programmänderungen möglich)

