Einladung zur Pressekonferenz: Neue Liste GILT präsentiert Programm für NRW19

Neue Liste GILT präsentiert Programm für NRW19



Die erste Liste GILT erzielte bei der vorgezogenen Nationalratswahl

2017 bereits knapp 1% der Stimmen. Nach nur zwei Jahren folgt schon

eine Neuwahl. Wieder ist unser aktuelles politisches System an sich

selbst gescheitert.



Zum Auftakt des bundesweiten Sammelns von Unterschriften laden wir

daher zur Pressekonferenz “Stimmvieh oder Gültige Stimme?” ein.



Die Liste G!LT hat ihr Programm in den letzen zwei Jahren

weiterentwickelt und sich eine neue Struktur gegeben. Mit drei

demokratischen Innovationen soll Politik künftig statt von wenigen

Parteien “oben” von der breiten Gesellschaft “unten” gemacht werden.



Ihre Gesprächspartner:

Hubertus Hofkirchner, Ady Riegler, Momo Welsch, David Packer



Wir bitten um Ihre Anmeldung bis Montag, 8. Juli 2019 per E-Mail an:

presse @ gilt.at



Datum: 9.7.2019, 11:00 - 12:00 Uhr



Ort:

Cafe Landtmann

Universitätsring 4, 1010 Wien



Url: http://www.gilt.at



Rückfragen & Kontakt:

Politische Partei

JEDE STIMME GILT (GILT)

Pressestelle: 0650 650 2012

presse @ gilt.at

www.gilt.at