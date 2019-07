Konsumenten wählen Almdudler Leicht und Almdudler Açai & Lemongrass zum „Austria-Produkt des Jahres 2019“

Wien (OTS) - Der Innovationspreis „Austria-Produkt des Jahres“ wurde heuer erstmals verliehen und holt die bei Endkonsumenten beliebtesten Markteinführungen der Jahre 2018 und 2019 vor den Vorhang. Das österreichische Familienunternehmen Almdudler konnte dabei mit gleich zwei seiner diesjährigen Produkteinführungen bei den über 2.000 befragten Konsumenten am stärksten punkten. „Wir freuen uns sehr darüber, dass sowohl Almdudler Leicht - unser jüngster Neuzugang in der Almdudler Sortimentsfamilie – als auch unser neuester Functionaldrink Almdudler Açai & Lemongrass bei den Konsumenten auf solch hohe Beliebtheit stoßen“ , so Almdudler Geschäftsführer Gerhard Schilling über das Wahlergebnis.



Almdudler Leicht erhält mit 60 Prozent weniger Zucker als in herkömmlichen Limonaden in der Kategorie „Erfrischungsgetränke“ die höchste Bewertung. Zudem kommt Almdudler Leicht ohne Süßstoffe, künstliche Aromen oder Konservierungsstoffe aus. Der erfrischend-fruchtige Muntermacher Almdudler Açai & Lemongrass mit natürlichem Koffein überzeugte die Konsumenten bei ihrer Bewertung in der Kategorie „Energydrinks“.



Die Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) führte die Konsumentenwahl zum „Austria-Produkt des Jahres 2019“ in Zusammenarbeit mit NEWS durch. Die durch Zufallsstichprobe von einem Online-Access-Panel ausgewählten Konsumenten entschieden sich in 42 Kategorien – davon 12 im Bereich Getränke – für ihr „Austria-Produkt des Jahres 2019“. Mit sechs unterschiedlich gewichteten Aussagen zu jedem Produkt, welche die Befragten je mit Bewertungspunkten von 1 (= „Stimme gar nicht zu“) bis 10 (= „Stimme absolut zu“) beantworten mussten, wurden die neuen Produkteinführungen bewertet.





Über Almdudler

Almdudler ist seit 1957 das österreichische Original mit der einzigartigen Originalrezeptur aus natürlichen Alpenkräutern. Und das ganz ohne Konservierungsstoffe und künstliche Aromen. Das österreichische Familienunternehmen steht damals wie heute für Geselligkeit und Miteinander, denn Almdudler verbindet die Menschen und ist dort, wo Menschen zusammenkommen. Mitten im Leben.



