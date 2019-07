Resumee LSV-Wahlen 2019: Schülerunion baut Mandate weiter aus

Mit der heutigen LSV-Wahl in Tirol erreicht die Schülerunion 140 von 159 LSV-Mandaten und 25 von 29 BSV-Mandaten

Wien (OTS) - Heute, am letzten Tag der LSV-Wahlen, fand die Wahl der Landesschülervertretung Tirol für das Schuljahr 2019/20 in Innsbruck statt. Schon wie in den vergangenen Jahren konnte die Schülerunion Tirol einen unglaublichen Wahlsieg feiern und stellt zum vierten Mal in Folge alle 18 aktiven Mandate und die drei Landesschulsprecherinnen und Landesschulsprecher. Die Schülerunion konnte die Anzahl der Mandate bundesweit sogar noch ausbauen und stellt nun insgesamt 140 von 159 LSV-Mandaten und 25 von 29 Mandaten in der Bundesschülervertretung. Vergangenes Jahr hatte sie die Mehrheit in den Landesschülervertretungen mit 130 von 156 Mandaten und in der Bundesschülervertetung mit 22 von 29 Mandaten. Damit bauen die Teams der Schülerunion die Mehrheit um 10 weitere LSV-Mandate und drei BSV-Mandate aus, was eindeutig zeigt, wie zufrieden die Schülerinnen und Schüler mit der Vertretungsarbeit der Schülerunion sind.

Die frisch gewählten Landesschulsprecherinnen und Landesschulsprecher in Tirol sind Leopold Plattner (AHS) aus Lans und dem Adolf Pichler Platz Realgymnasium, David Herzleier (BMHS) aus Hall und der Katholische Bildungsanstalt für Elementarpädagogik Innsbruck und Ronja Prosch (BS) aus Angerberg und der TFBS St. Nikolaus Innsbruck.

“Wir haben im Vorfeld den Kontakt mit so vielen Schülerinnen und Schülern wie möglich gesucht, um zu wissen, wo man als Landesschülervertretung Verbesserungen anstreben sollte. Nun können wir Versprechen in die Tat umsetzen!”, so Leopold Plattner, AHS. “Wir freuen uns sehr auf die Arbeit in der LSV, die harte Arbeit hat sich gelohnt und wir sind überglücklich, jetzt wirklich etwas verändern zu können”, ergänzte David Herzleier, BMHS.

Ronja Prosch, BS, meinte abschließend: “Das Wahlergebnis und somit das Vertrauen ist für uns ein Ansporn, nächstes Jahr 100% für die Schülerinnen und Schüler zu geben!”

Tobias Hofstätter, Bundesobmann der Schülerunion, zeigt sich stolz über das Gesamtergebnis: “Jede einzelne Kandidatin und jeder einzelne Kandidat für die LSV-Wahlen hat in den vergangenen Monaten hart dafür gearbeitet, damit er oder sie die Schule zu einem besseren Ort machen kann. Bei jeder LSV-Wahl hatten wir mindestens ein Gegenteam, und trotzdem konnten wir 140 von 159 LSV-Mandaten und 25 von 29 BSV-Mandaten erreichen. Wieder einmal zeigt sich, dass die professionelle und verlässliche Arbeit der Schülerunion in den Klassenzimmern ankommt und im Sinne der Schülerinnen und Schülern Österreichs ist.”

Fotos zur honorarfreien Verwendung: http://bit.ly/2Xs9M4E

Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schülerorganisation Österreichs, in der sich die Mitglieder ehrenamtlich engagieren. Durch ihr vielfältiges Serviceangebot, wie zum Beispiel dem Schulrechtsnotruf und diversen Weiterbildungen, gilt sie als wichtige Anlaufstelle für Schülerinnen und Schüler. Darüber hinaus bringt sie ihre Forderungen in der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie in diesem Schuljahr 22 von 29 Mandaten stellt. Der Bundesschulsprecher Timo Steyer kommt ebenfalls von der Schülerunion.

