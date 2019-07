AVISO: Pressekonferenz “Work in Austria” - Weiterentwicklung der Austrian Business Agency

Wien (OTS/BMDW) - Wirtschaftsministerin Elisabeth Udolf-Strobl präsentiert am 10. Juli gemeinsam mit René Siegl, Geschäftsführer der ABA-Austrian Business Agency „Work in Austria“, die Weiterentwicklung der österreichischen Ansiedelungsagentur ABA. Die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Österreich hängt von der Verfügbarkeit von Fachkräften ab. Der neue Aufgabenbereich der ABA „Work in Austria“ soll österreichische Unternehmen bei der Fachkräftesuche im Ausland unterstützen und potentielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für einen Job in Österreich motivieren.

Alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zur Pressekonferenz herzlich eingeladen. Wir bitten um eine vorherige Anmeldung via E-Mail unter: presseabteilung @ bmdw.gv.at.

Bitte merken Sie vor:

Pressekonferenz: “Work in Austria” - Weiterentwicklung der Austrian Business Agency

Datum: 10. Juli 2019

Uhrzeit: 11.30 Uhr

Ort: Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW)

5. Stock, Pressezentrum, Stubenring 1, 1010 Wien

Ihre Gesprächspartner:

• Elisabeth Udolf-Strobl, Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

• René Siegl, Geschäftsführer der ABA-Austrian Business Agency

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Presseabteilung

+43 (0) 1 711 00-805130

presseabteilung @ bmdw.gv.at

https://www.bmdw.gv.at