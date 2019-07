PVA-Generalversammlung wählt Herbert Paierl zum neuen Vorstandsvorsitzenden

Vorstand um den Bundesinnungsmeister Andreas Wirth erweitert

Als Vertreter der Bundesinnung ist mir die Zusammenarbeit mit dem PVA ein sehr großes Anliegen, da ich die Arbeit des Verbands sehr schätze und meine Vorstandsposition mit 100% und mit Herzblut erfüllen werde. Gemeinsam können wir die Photovoltaik und die Stromspeicherung in Österreich noch stärker vertreten und unsere Synergien nutzen. Ich freue mich darauf, meine Kompetenz in Zukunft persönlich einbringen zu können und denke, dass die gesamte Branche von einer vereinten Interessensvertretung profitiert Bundesinnungsmeister Andreas Wirth

Die rasche und zielstrebige Wende hin zu einer nachhaltigen und effizienten Energieversorgung ist mir ein besonderes Anliegen. Es muss alles unternommen werden, um dem vorhandenen PVA-Konzept ´15 GWp bis 2030´ zum Durchbruch zu verhelfen ‐ hier braucht es eine starke Stimme, die von den Entscheidungsträgern nicht überhört werden darf. Ich freue mich darauf, die Arbeiten an der Energiewende mitgestalten zu dürfen und bin bereit, den Verband in dieser spannenden Zeit zu repräsentieren und in seiner Arbeit bestens zu unterstützen DI Herbert Paierl, Vorstandsvorsitzender

Wien (OTS) - Mit der Generalversammlung des Bundesverbands Photovoltaic Austria (PVA) wurde am 4. Juli 2019 Herbert Paierl zum neuen Vorstandsvorsitzenden gewählt. Damit wurde, nach dem Ableben von Hans Kronberger, eine eloquente und kompetente Persönlichkeit für den Vorsitz des Verbands ernannt. Seine Motivation für diese Position sieht Paierl klar in seiner langjährigen Erfahrung in der Energiepolitik in diversen Funktionen. „ Die rasche und zielstrebige Wende hin zu einer nachhaltigen und effizienten Energieversorgung ist mir ein besonderes Anliegen. Es muss alles unternommen werden, um dem vorhandenen PVA-Konzept ´15 GWp bis 2030´ zum Durchbruch zu verhelfen ‐ hier braucht es eine starke Stimme, die von den Entscheidungsträgern nicht überhört werden darf. Ich freue mich darauf, die Arbeiten an der Energiewende mitgestalten zu dürfen und bin bereit, den Verband in dieser spannenden Zeit zu repräsentieren und in seiner Arbeit bestens zu unterstützen “, bekräftigt Paierl.

Da eine starke Stimme in Gemeinschaft noch stärker ist, wird auch die Zusammenarbeit mit der Bundesinnung der Elektrotechniker wieder intensiviert. Im Zuge der Generalversammlung wurde der bestehende Vorstand des PVA, neben Herbert Paierl, um einen zusätzlichen Sitz erweitert und Andreas Wirth, Bundesinnungsmeister der Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker, in den Vorstand gewählt. Mit ihm wird wieder ein wichtiges Bindeglied zur Bundesinnung hergestellt. Durch seine Kontakte, vor allem zum ausführenden Gewerbe sowie zu wichtigen Institutionen, werden die Interessen des Verbands gestärkt. Mit dieser Erweiterung ist der PVA Vorstand nun noch breiter aufgestellt, um die Branche umfassend und bestmöglich zu vertreten. „ Als Vertreter der Bundesinnung ist mir die Zusammenarbeit mit dem PVA ein sehr großes Anliegen, da ich die Arbeit des Verbands sehr schätze und meine Vorstandsposition mit 100% und mit Herzblut erfüllen werde. Gemeinsam können wir die Photovoltaik und die Stromspeicherung in Österreich noch stärker vertreten und unsere Synergien nutzen. Ich freue mich darauf, meine Kompetenz in Zukunft persönlich einbringen zu können und denke, dass die gesamte Branche von einer vereinten Interessensvertretung profitiert “, sagt Wirth zu seiner neuen Position.

Zur Person Herbert Paierl

Paierl wurde 1952 in der Oststeiermark geboren und studierte Raumordnung und Energiewirtschaft an der TU Wien. Von 1981 bis 1993 war er als Büroleiter unter Landeshauptmann Josef Krainer jr. für die Energiewirtschaft zuständig. Durch seine Arbeit als Vorstandsdirektor in der Steirischen Wasserkraft- und Elektrizitätswerke AG (heute Energie Steiermark), konnte er von 1993 bis 1996 einige erneuerbare Energie Projekte umsetzen. Von 1996 bis 2004 kehrte er als Landesrat für Wirtschaft-Finanzen-Europa in die Landesregierung zurück. Seit 2004 ist Paierl selbstständiger Unternehmer der „pcb“ Paierl Consulting Beteiligungs-GmbH. Mit seinem Unternehmen investierte er erfolgreich in die Entwicklung sowie die Umsetzung von Photovoltaik Projekten.

Zur Person Andreas Wirth

Andreas Wirth führt seit 2008 ein Elektrofachgeschäft in Steinbrunn und beschäftigt hier 40 Mitarbeiter. In der Wirtschaftskammer Burgenland ist er seit 2015 aktiv. Im April 2019 wurde Wirth zum Bundesinnungsmeister der Elektrotechniker gewählt. Wirth ist auch Vorsitzender der Befähigungsprüfungskommission und Vorsitzender bei den Lehrabschlussprüfungen der Elektriker.

Über den Bundesverband Photovoltaic Austria:

Der Bundesverband Photovoltaic Austria ist eine überbetriebliche und überparteiliche Interessensvertretung für Photovoltaik und Stromspeicherung in Österreich. Das oberste Ziel ist die Verbesserung der Rahmenbedingungen für Photovoltaik und Stromspeicherung in Österreich, um optimale Voraussetzungen für alle Anwendungssegmente zu erreichen. Als Kernaufgabe sieht der PVA die Interessen von Industrie, Handel und Gewerbe zu harmonisieren und sie im Aktionsfeld von Wirtschaft, Politik und Öffentlichkeit als die entscheidende Zukunftstechnik zu platzieren. Der Verband hat aktuell 227 Mitglieder aus allen Branchen und entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

