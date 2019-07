Ärztekammer für Steiermark will die Gehälter der Angestellten einfrieren

GPA-djp startet Online-Initiative für eine Gehaltserhöhung für alle Angestellten bei Ärztinnen und Ärzten in der Steiermark GPA-djp startet Online-Initiative für eine Gehaltserhöhung für alle Angestellten bei Ärztinnen und Ärzten in der Steiermark

Wien (OTS) - Seit spätestens 1. 7. 2019 sollten die Gehälter der Angestellten bei Ärztinnen und Ärzten in der Steiermark erhöht sein. Der Kollektivvertrag 2017 sieht das so vor. Bis heute haben jedoch die steirischen Arztangestellten nichts bekommen.++++

Neben einer kräftigen Erhöhung der Mindestgehälter fordert die GPA-djp die Einführung einer „IST-Erhöhung“ – also einen verhandelten Prozentsatz mit dem die Gehälter der Angestellten erhöht werden, die über dem kollektivvertraglichen Mindestgehalt liegen. In jedem anderen Bundesland gibt es mittlerweile eine solche IST-Erhöhung. Der Verhandlungsleiter der steirischen Ärztekammer, Dr. Moussa blockiert bislang jeden Fortschritt.

„Es ist beschämend und untragbar, dass in einem Bereich, in dem die Gehälter unter dem Niveau anderer Branchen liegen und in dem besonders viele Frauen beschäftigt sind, die Ärztevertreter jeden Fortschritt verweigern. Das ist weder sozial noch zukunftsorientiert“, so die stv. Geschäftsführerin der GPA-djp-Steiermark, Verena Nussbaum.

Die GPA-djp fordert daher in einer Online-Petition alle auf, sich solidarisch zu erklären.

www.gpa-djp.at/arztangestellte_stmk

Rückfragen & Kontakt:

GPA-djp Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Martin Panholzer

Tel.: 05 0301-21511

Mobil: 05 0301-61511

E-Mail: martin.panholzer @ gpa-djp.at