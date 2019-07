Aktivitäten in den Wiener Einkaufsstraßen im August 2019

8. Bezirk

Interessensgemeinschaft Kaufleute Lerchenfelder Straße

02.08. - 30.08. Lerchenfelder Bauernmarkt

Besuchen Sie den Lerchenfelder Bauernmarkt mit Bio Eck. Freitags von 9 bis 18 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Lerchenfelder Straße - Ecke Schottenfeldgasse).

13. Bezirk

Carré Hietzing - Entspannt Einkaufen

31.08. 37. Hietzinger Bezirksfest

Am 31. August 2019 geht das Hietzinger Bezirksfest in die 37. Runde. Dem Motto "Red Carpet Hietzing" entsprechend gibt es ein spannendes Programm rund um das Thema Film. Abends wird in Kooperation mit dem VOLXkino die Romantikkomödie "The Big Sick" gezeigt.

Freut euch auf tolle Angebote und Specials der Hietzinger Geschäftsleute und Köstlichkeiten der hiesigen Gastronomie. Sowohl live als auch auf der Straße erwartet euch ein buntes Programm für Groß und Klein. Durch das Live-Programm führt Elmer Rossnegger.

Tipp für Geschäftsleute: Unter office @ oskar-scala.marketing Standflächenmöglichkeiten erfragen.

Location: Altgasse, Am Platz, Hietzinger Hauptstraße, Lainzer Straße



13. Bezirk

Verein der Lainzer Kaufleute

31.08. Hummeln in Lainz

Die Lainzer und Speisinger Kaufleute veranstalten in der Hummelgasse ein Straßenfest der anderen Art: Streetfood meets Hausmannsküche, Champagner meets Weißen Spritzer.

Live-Bühne mit Chill Musik - Lounge AtmosphäreVorstellung der Mitgliedsbetriebe mit PräsentenHüpfburg, Ringelspiel und vieles mehr.

Wir bringen den Genuss nach Lainz:

1A-Institut: "Mit der Kraft der Natur" - Bio Hanf Produkte, Verkostung und Verkauf

Araliya Kaffewerk: Coffee to Go, sri-lankisches Fingerfood

Arkadenhof: Bioweine Verkostungen und Weinausschank, Verkauf von Marmeladen

Biomanufaktur Pestonarrisch: frische Steirer Burger, diverse Fruchtaufstriche, Pestos, Gewürzsalze

Familie Ringhofer: Brände, Liköre, Säfte, Fruchtaufstriche, hausgemachte Sirupe und Mehlspeisen Verkostungen und Verkauf

Gin 1404: Fahrrad mit kaltem Gin Tonic Ready 2 Drink, Ginverkostungen

Hirmann: Essige und Brände, Verkostungen und Verkauf

Holzer’s Kräuterknoblauch: diverse Knoblauchveredelte Produkte

In Vivo Spirits: Live Gin Destillation, Gin und diverse Brände (Special Gemüsebrände)

MAY31: Verkauf von Pasta (nicht verarbeitet)

Osteria Piccolino: verschiedenste italiensche Snacks wie Prosciutto und Melone, Salate - Prosecco vom Fass

Patrick Zehethofer Likörmanufaktur: Verkostungen und Verkauf von Likörspezialitäten

Restaurant Wambacher: Schmankerln aus Hietzing

Sandra’s süsse Konfektion: diverse Karamell- und Nußaufstriche

Tête à tee: Tee und Teesirup-Spezialitäten

Walhalla Genußkulisse: Craft Biere, Sirupe, Chutneys, Kekse und Fruchtaufstriche - alles aus dem Garten, Verkostungen und Verkauf

Location: Hummelgasse, 1130 Wien



14. Bezirk

Verein Einkaufsstraße Linzerstraße

24.08. Ein Sommernachtstraum

Nach dem großartigen Erfolg im Vorjahr findet am Samstag, 24. August 2019 im Schloss Miller-Aichholz (Europahaus) die Inszenierung des William Shakespeare-Klassikers „Ein Sommernachtstraum“ durch das Theaterensemble Mauerbach statt.

Beginn ist 19 Uhr, Tickets gibt es bei allen Mitgliedern des Einkaufsstraßenvereins Linzer Straße sowie bei der Oberbank, Linzer Straße 413.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.facebook.com/linzer.strasse/



19. Bezirk

IG Kaufleute der Döblinger Hauptstraße

07.08. - 28.08. Döblinger Wochenmarkt

Jeden Mittwoch von 9:00 bis 18:00 Uhr in der Gatterburggasse: Fleisch und Fisch, Obst und Gemüse, feine Antipasti und viele weitere Spezialitäten.

20. Bezirk

IG Viertel um den Allerheiligenplatz

20.05. AB 20. im 20.

Im Viertel um den Allerheiligenplatz gibt es jeden Monat eine kleine Stärkung für alle KundInnen: Ab 20. im 20. bekommt Ihr in den teilnehmenden Mitgliedsbetrieben von 9:00-18:00 Uhr verschiedene Naschereien zu Eurem Einkauf (solange der Vorrat reicht).



22. Bezirk

Stadlauer Kaufleute

02.08. - 30.08. Freitag ist Markttag!

Am Stadlauer Bauernmarkt findet ihr jeden Freitag von 8:00 bis 12:30 Uhr: Mehlspeisen, Fisch & Geflügel, Honig & Schnaps, Wein, Wurst & Käse, Marmelade, Brot & Saft und vieles mehr. Achtung wechselnde Standorte!

02.08. und 30.08.: Stadlauer Park zwischen altem Bahnhof und Post

09.08. und 22.08.: Piazza Star22, Erzherzog-Karl-Straße 129.

