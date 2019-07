LOISIUM Vineyard Music Weekender

Feiern in den südsteirischen Weinbergen mit Live Musik & DJs feat. Radio Superfly, kühlen Drinks und Streetfood

Ehrenhausen (OTS) - Tanzen zu funkigen Rhythmen und am Pool mit Weitblick chillen, können partyhungrige Gäste am 9. und 10. August im Loisium Wine & Spa Hotel Südsteiermark. Egal, ob Abendticket, Tagesticket oder Weekend-Trip, eine großartige Zeit mit vielen Highlights und cooler Stimmung ist vorprogrammiert.

Party – Relax – Style – Repeat

Das Wochenende steht ganz im Zeichen von Soul, Funk, Jazz und Disco, frisch aus erster Hand garniert vom DJ Collective von Radio Superfly. Die Gewinner des Band Contests mit ihren Live-Auftritten bringen am Freitag den Floor am Pool zum Brodeln.

Am Samstag geht das Partyweekend in die zweite Runde und läutet mit dem Schlossbergfest das Event der Events ein. Unter dem Motto „Lifestyle, Fashion and Beauty“ erwartet das Partyvolk zahlreiche Highlights. Als Höhepunkt an diesem Abend bringt das Loisium Soulsänger Ola Egbowon mit Band in die Weinberge.

An beiden Tagen können sich Feinschmecker durch das kreative Streetfood-Angebot schlemmen, fantastische Weine auf der Sommerliege genießen oder sich sommerliche Drinks an der Vineyard Pool Bar mixen lassen.

Weitere Highlights

Cocktails in the Mix

Weinbars

Showcooking am Feuerring®

Gewinnspiel

Style up your Life! Styling Lounge

Fotokastl by Fotoko

Pop-Up Store by Modeboutique & Parfümerie Hannelore Hölbling

Polar Displays zum Gustieren

Fakten – Fakten – Fakten

Tages- und Abendkarten für den Freitag sowie Karten für das Schlossbergfest gibt es online im Loisium Ticketshop.

Freitag, 9. August

Day Spa 10:00 bis 24:00

Untertags am Pool relaxen und am Abend den coolen Sounds lauschen

€ 42,00 pro Person inklusive Welcome Drink

Moonlight Spa 17:00 bis 24:00

Direkt zur Party mit Sonnenuntergang

€ 24,00 pro Person inklusive Welcome Drink

Samstag, 10. August

Eintritt ab 18:00

€ 15,00 pro Person inklusive Welcome Drink

