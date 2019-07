Sommerfrische im LOISIUM Weingarten

Mit einem abwechslungsreichen Programm feiert und chillt man im LOISIUM Wine & Spa Hotel Langenlois durch den Sommer

Langenlois (OTS) - Wenn mal wieder dringend eine Auszeit benötigt wird, es aber mit der Abwesenheitsnotiz für zwei oder gar drei Tage so gar nicht klappt, dann checkt man am besten für einen Tag oder einfach nach Büroschluss im LOISIUM Wine & Spa Hotel in Langenlois ein und lässt sich mit einem tollen Programm in einen Mikrourlaub entführen.

Ganz gleich ob Vineyard Kitchen, Silent Cinema oder Chillout am Pool, das sind die Pflichttermine für alle Feinspitze, Weinliebhaber, Ruhesuchende und Afterwork-Fans. Denn im luftigen Weingarten kann man heiße Sommertage in entspannter Atmosphäre mit Freunden am besten ausklingen lassen.



Fakten – Fakten – Fakten:

Vineyard Kitchen: 13. Juli & 17. August

Grillen und Chillen in den Weinbergen – der Küchenchef verlagert seine komplette Küche in die Weingartenzeile – BBQ-Tipps für Hobbyköche inklusive.



Vineyard Affairs: 27. Juli & 31. August

Feine Weine aus der Region und hippe Cocktails garniert mit Streedfood und DJ-Sound genießt man auf der WeinWelt Terrasse.



Silent Cinema: 18. Juli & 15. August

Zuerst steht Entspannung mit Musik von Radio Superfly, Streetfood und kühlen Drinks auf dem Programm und im Anschluss heißt es dann Zurücklehnen mit Kopfhörern und einem guten Filmklassiker.



Chillout am Pool: 3. August

Mit Bikini und einem guten Drink in der Hängematte liegen und bei chilligen DJ Sounds die ein oder andere Runde im Pool drehen – der Erfrischungsfaktor ist garantiert.



