AQ Austria genehmigt fünf neue Master-Studien der Tiroler Privatuniversität UMIT

Hall in Tirol (OTS) - In ihrer Juli-Sitzung hat die für die Qualitätssicherung an österreichischen Hochschulen zuständige Behörde, AQ Austria, nach einem intensiven und umfangreichen Begutachtungsverfahren fünf neue Master-Studien der Tiroler Privatuniversität UMIT genehmigt. Damit werden ab Herbst 2019 die Master-Studien „Public Health“, „Advcanced Nursing Practice (ANP)“, „Pflege und Gesundheitspädagogik“, „Pflege und Gesundheitsmanagement“ und „Nachhaltige Regional- und Destinationsentwicklung“ -ergänzend zum bestehenden Studienangebot- gestartet.

Mit dieser Entscheidung ist die AQ Austria den Empfehlungen der internationalen Gutachter, die die von der Tiroler Privatuniversität UMIT beantragten Studien in vergangenen Monaten auf Herz und Nieren geprüft haben, nachgekommen. Die positive Genehmigungsentscheidung basiert auf der Expertise von insgesamt 14 Gutachtern, die der Privatuniverstät UMIT quer über die Fachbereiche eine hohe wissenschaftliche und fachliche Qualität, eine entsprechende Raum- und Sachausstattung, eine optimale Einbindung der Studierenden, eine solide Finanzierungsbasis und ein funktionierendes Qualitätssicherungssystem bescheinigten: „… die UMIT ist seit ihrem Bestehen zu einer profes­sionel­len privaten Universität reüssiert, die in vielen Bereichen inzwischen ein inter­national an­erkennenswertes Niveau erreicht hat; im Bereich Pflege- und Gesundheitswis­sen­schaften kann sie jedenfalls zu den führenden Hoch­schulen in Österreich gezählt werden“, so der gutachterliche Tenor. Der entsprechende Bescheid zur Durchführung der Studien muss jetzt noch vom zuständigen Ministerium genehmigt werden werden.

Die Rektorin der Tiroler Privatuniversität UMIT, Univ.-Prof. Dr. Sabine Schindler, freut sich über die Entscheidung des Boards der AQ Austria. „Die Gutachten, die die Basis für die Entscheidung der AQ Austria waren, bestätigen einmal mehr die international anerkannte Qualität unserer Forschung und unserer Lehre . Mit den nun fünf genehmigten Master-Studien Public Health, Advanced Nursing Practice (ANP), Pflege und Gesundheitspädagogik, Pflege und Gesundheitsmanagement und Nachhaltige Regional- und Destinationsentwicklung bieten wir an unserer Universität ab dem Wintersemester 2019/20 insgesamt 21 hochwertige Bachelor, Master- und Doktoratsstudien, sieben Universitätslehrgänge, zehn Universitätskurse und weitere neun Zertifikatskurse an“, sagte die Rektorin.

Interessierte können sich über die Master-Studien der Universität UMIT unter www.umit.at/master, über lehre@umit.at und unter der Tel. Nr. +43 (0)50 8648-3817 informieren. Am 26. Juli, 30. August und am 20. September finden am Universitätscampus jeweils um 14.30 Uhr Infonachmittage statt (Anmeldung unter www.umit.at/info). Für die Master-Studien im Bereich der Pflege und für das Magister-Studium Gesundheitswissenschaften kann noch bis 31. Juli ein Frühbucherbonus in Anspruch genommen werden.

Rückfragen & Kontakt:

hannes.schwaighofer @ umit.at, Tel: +43 (0)664/161820