Sommerfrische im LOISIUM Weingarten

Mit einem abwechslungsreichen Programm feiert und chillt man im LOISIUM Wine & Spa Hotel Südsteiermark durch den Sommer

Ehrenhausen (OTS) - Wenn mal wieder dringend eine Auszeit benötigt wird, es aber mit der Abwesenheitsnotiz für zwei oder gar drei Tage so gar nicht klappt, dann checkt man am besten für einen Tag oder einfach nach Büroschluss im LOISIUM Wine & Spa Hotel in der Südsteiermark ein und lässt sich mit einem tollen Programm in einen Mikrourlaub entführen.

Ganz gleich ob Friday Apero, Moonlight SPA oder Winzer Dinner, das sind die Pflichttermine für alle Feinspitze, Weinliebhaber, Ruhesuchende und Afterwork-Fans. Denn im luftigen Weingarten lassen sich heiße Sommertage in entspannter Atmosphäre mit Freunden am besten ausklingen.

Fakten – Fakten – Fakten:

Friday Apero: jeden Freitag im Juli und August

Arbeitswoche aus, Wochenende an mit kühlen Drinks, feinem Wein und Showcoooking in der Grape Lounge direkt an der Weingartenliegewiese.



Moonlight SPA: jeden Freitag im Juli und August

Schwimmen und Wellnessen unterm Sternehimmel und coole Sounds aus der Box gibt es bis 24:00.



Winzer Dinner: 6. Juli

Wein-Fachsimpeln mit den Experten vom Weingut Gradisnik. Anschließend wird in familiärer Runde sowie toller Kulisse gegessen, getrunken und geplaudert.



Funky Poolsession und Schlossbergfest: 9. & 10. August

Freitags wird zu den Band Contest Gewinnern von Radio Superfly getanzt und zu DJ-Sounds bis in die Puppen gefeiert. Am Samstag startet mit dem „LOISIUM meets OBEGG Schlossbergfest“ das Event der Events mit großartigen Highlights.

Mehr Infos unter: SPREAD Newsroom

Rückfragen & Kontakt:

SPREAD PR

0043 1 920 92 74

info @ spread-vienna.com