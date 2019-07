Österreichische Europaabgeordnete in allen Fachausschüssen vertreten

Zusammensetzung der Ausschüsse und Unterausschüsse wurde in Straßburg beschlossen

Wien (OTS) - Im Rahmen der konstituierenden Sitzung des Europäischen Parlaments in Straßburg wurde am Mittwoch, 3. Juli, die Zusammensetzung der Ausschüsse beschlossen und bekannt gegeben. In jedem der 20 ständigen Fachausschüsse sowie der beiden Unterschüsse ist mindestens ein/e österreichische/r Europaabgeordnete als volles oder stellvertretendes Mitglied vertreten. Die Zugehörigkeiten im Detail (nach Ausschuss sortiert):



Auswärtige Angelegenheiten (AFET) : Lukas MANDL, Andreas SCHIEDER, Harald VILIMSKY; Stv.: Roman HAIDER

: Lukas MANDL, Andreas SCHIEDER, Harald VILIMSKY; Stv.: Roman HAIDER Entwicklung (DEVE): Lukas MANDL

Lukas MANDL Internationaler Handel (INTA): Roman HAIDER; Stv.: Angelika WINZIG

Roman HAIDER; Stv.: Angelika WINZIG Haushalt (BUDG): Angelika WINZIG; Stv.: Monika VANA

Angelika WINZIG; Stv.: Monika VANA Haushaltskontrolle (CONT): Angelika WINZIG; Stv.: Hannes HEIDE

Angelika WINZIG; Stv.: Hannes HEIDE Wirtschaft und Währung (ECON): Othmar KARAS, Evelyn REGNER

Othmar KARAS, Evelyn REGNER Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (EMPL): Stv.: Evelyn REGNER

Stv.: Evelyn REGNER Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI): Alexander BERNHUBER, Günther SIDL

Alexander BERNHUBER, Günther SIDL Industrie, Forschung und Energie (ITRE): Claudia GAMON, Georg MAYER; Stv.: Othmar KARAS, Günther SIDL

Claudia GAMON, Georg MAYER; Stv.: Othmar KARAS, Günther SIDL Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO): Stv.: Claudia GAMON, Andreas SCHIEDER, Barbara THALER, Sarah WIENER

Stv.: Claudia GAMON, Andreas SCHIEDER, Barbara THALER, Sarah WIENER Verkehr und Tourismus (TRAN): Barbara THALER; Stv.: Roman HAIDER, Georg MAYER

Barbara THALER; Stv.: Roman HAIDER, Georg MAYER Regionale Entwicklung (REGI): Monika VANA; Stv.: Hannes HEIDE, Simone SCHMIEDTBAUER

Monika VANA; Stv.: Hannes HEIDE, Simone SCHMIEDTBAUER Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (AGRI): Simone SCHMIEDTBAUER, Sarah WIENER

Simone SCHMIEDTBAUER, Sarah WIENER Fischerei (PECH): Stv.: Simone SCHMIEDTBAUER

Stv.: Simone SCHMIEDTBAUER Kultur und Bildung (CULT): Hannes HEIDE; Stv.: Alexander BERNHUBER

Hannes HEIDE; Stv.: Alexander BERNHUBER Recht (JURI): Stv.: Karoline EDTSTADLER, Bettina VOLLATH

Stv.: Karoline EDTSTADLER, Bettina VOLLATH Bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE): Karoline EDTSTADLER, Bettina VOLLATH; Stv.: Harald VILIMSKY



Karoline EDTSTADLER, Bettina VOLLATH; Stv.: Harald VILIMSKY Konstitutionelle Fragen (AFCO): Stv.: Karoline EDTSTADLER



Stv.: Karoline EDTSTADLER Rechte der Frau und Gleichstellung der Geschlechter (FEMM): Evelyn REGNER; Stv.: Monika VANA



Evelyn REGNER; Stv.: Monika VANA Petitionen (PETI): Alexander BERNHUBER



Alexander BERNHUBER Unterausschuss für Menschenrechte (DROI): Karoline EDTSTADLER; Stv.: Bettina VOLLATH



Karoline EDTSTADLER; Stv.: Bettina VOLLATH Unterausschuss für Sicherheit und Verteidigung (SEDE): Lukas MANDL

