CCC Schuhmode optimiert Verkaufsflächen weiter

Im Wiener Auhof Center eröffnet am nächsten Donnerstag (11. Juli) die um mehr als die Hälfte vergrößerte CCC-Filiale - 37 Prozent mehr Umsatz im CCC-Konzern

Wien/Graz (OTS) - Im Wiener Auhof Center geht am nächsten Donnerstag (11. 7.) die um mehr als die Hälfte auf über 700 m² erweiterte Filiale des internationalen Schuhmode-Erzeugers- und –händlers CCC in Betrieb, womit der Konzern seine Verkaufsflächen-Optimierung auch in Österreich weiter vorantreibt.

Gleichzeitig ist der CCC-Konzernumsatz im ersten Halbjahr um 37 Prozent auf rund 624 Millionen Euro gestiegen.

„Wenn wir unser ebenso attraktives wie breites Sortiment an modischen Damen-, Herren- und Kinderschuhen sowie Taschen ab der nächsten Woche auf mehr als 700 Quadratmetern im Auhof Center anbieten können, dann entspricht das nicht nur unserer aktuellen Strategie der Verkaufsflächen-Optimierung, sondern bringt auch den KundInnen im Wiener Westen das besonders günstige Preis-/Leistungsverhältnis von CCC noch besser nahe“, erklärte CCC-General Manager Mag. Gerald Zimmermann, der von Graz aus auch die slowenischen und kroatischen CCC-Tochtergesellschaften führt. „Die Erweiterung der 2014 eröffneten Filiale kommt daher sowohl den KundInnen als auch CCC überaus gelegen“, erläutert Zimmermann.

„Knapp sechs Jahre nach dem Einstieg von CCC in den österreichischen Markt halten wir bei 48 Filialen mit einer Gesamtverkaufsfläche von mehr als 30.000 m² und kommen jetzt von der Phase der starken Expansion der ersten Jahre in die Phase der Verkaufsflächen-Optimierung“, erklärte Zimmermann, der weiterhin am Ziel von rund 70 Filialen in Österreich festhält und heuer noch einige Neueröffnungen in Österreich im Programm hat.

“Für uns liegen die erfolgreichsten Ladengrößen zwischen 600 m² und 900 m² und wenn diese Größe nicht möglich ist, dann schließen wir auch Filialen, wie beispielsweise jüngst im ECE in Kapfenberg“, so Zimmermann.

„In Kroatien betreiben wir jetzt 27 Filialen mit mehr als 18.500 m², in Slowenien sind es derzeit noch 15 Filialen mit insgesamt fast 11.000 m² und in beiden Ländern wird es heuer noch starke Verkaufsflächen-Zuwächse geben. In Österreich beschäftigt CCC mehr als 500 MitarbeiterInnen, in Slowenien rund 170 und in Kroatien knapp 300“, ergänzt CCC-General Manager Mag. Gerald Zimmermann.

CCC ist der größte Schuherzeuger Europas, der am schnellste wachsende Schuhmode-Anbieter des Kontinents und seit 2014 bereits größter in den CEE-Ländern. Die CCC-Aktien werden an der Warschauer Börse gehandelt.

Allein im Juni ist der CCC-Konzernumsatz um 60 Prozent gegenüber dem Juni 2018 angestiegen. Im ersten Halbjahr 2019 hat die Konzern-Holding CCC S.A. rund 624 Millionen Euro Umsatz erzielt und damit eine Umsatzsteigerung von 37 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2018.

Im weiterhin rasant wachsenden Online-Handel, der in 15 Ländern läuft, betrug das Wachstum 60 Prozent. Ende Juni betrieb CCC mehr als 1.150 Stores mit rund 703.000 m² Verkaufsfläche in 18 Ländern, was einen Flächen-Zuwachs von 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Dadurch ist CCC inklusive des Onlinehandels in 23 Ländern präsent.

Rückfragen & Kontakt:

Für Rückfragen steht Ihnen Mag. Gerald Zimmermann jederzeit gerne unter +43/(0)664-255 4419 zur Verfügung.