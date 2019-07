ÖJC schreibt "New Media Journalism Award 2019" aus

Der Preis wird für hervorragende journalistische Leistungen im Bereich Online-Journalismus vergeben

Wien (OTS) - Der "New Media Journalism Award" wird seit 2006 für hervorragende journalistische Leistungen im Bereich Online-Journalismus vom Österreichischen Journalisten Club (ÖJC) vergeben. Besonders ausgezeichnet werden dabei der Einsatz von Internet, Video und sozialen Netzwerken für die Kommunikationsarbeit. Journalistische Websites, tagesaktuelle Blogs, die Bildung einer Community, die Verwendung von Multimedia und die Führung eines offenen Kommunikationsforums und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft werden von einer unabhängigen Journalistenjury unter dem Vorsitz von ÖJC-Präsident Prof. Fred Turnheim bewertet.

Die Mitglieder der Jury (angefragt) sind: Vera Bandion, APA; Stefan Berndl, kurier.at; Vanessa Böttcher, thestoryboard.at, 28; Marlies Eder, diepresse.com; Saskia Etschmaier, orf.at; Oswald Klotz, ÖJC-Vizepräsident; Florian Müller, Museum Niederösterreich; Fred Turnheim, ÖJC-Präsident.

Der "New Media Journalism Award" des ÖJC ist eine der wichtigsten Auszeichnungen für Online-Journalismus im deutschsprachigen Raum. Es ist jedes Jahr beeindruckend mit wie viel Kreativität, journalistischem Gespür und technischer Kompetenz Reportagen und Berichte im Internet umgesetzt werden.

Bisherige Preisträger waren unter anderem: Georg Holzer, Helmut Spudich, Gerald Reischl, Iaola 1, das Biber, supertaalk, Online-Magazin paroli, FUTUREZONE.at, ORF-TVThek und viele andere mehr.

Bewerbungen können formlos, aber bitte mit Lebenslauf, bis zum 15. Oktober 2019, 24.00 Uhr, an:

Österreichischer Journalisten Club (ÖJC)

Kennwort: New Media Journalism Award 2019

Blutgasse 3

1010 Wien / Österreich

Telefon: +43 /(0)1/9828555-0

Fax: +43 /(0)1/9828555-50

E-Mail: organisation @ oejc.at

eingereicht werden. Bitte verwenden Sie dazu unser Online Tool unter https://t1p.de/330i

Technischer Hinweis: Bitte unbedingt zwecks Erfassung das Online-Einreichungsformular ausfüllen. Die Beiträge (wegen der Datengröße) bitte extra mittels WeTransfer (online) an organisation @ oejc.at bzw. USB-Stick oder DVD per Post übermitteln.

Die Jury entscheidet am 6. November 2019. Die Verleihung des Preises findet im Rahmen des ÖJC-Adventfestes am 29. November 2019 in Wien statt.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Journalisten Club

Margarete Turnheim

Generalsekretariat

+43 1 98 28 555-0

office @ oejc.at

www.oejc.at