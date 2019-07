itelligence erzielt Einigung bei der Übernahme von ISS Consulting (Thailand), Ltd.

itelligence expandiert nach Thailand (FOTO)

Bangkok/Bielefeld (ots) - Die itelligence AG (https://itelligencegroup.com/de/) , einer der weltweit größten SAP-Partner, hat heute bekanntgegeben, dass eine Einigung bei der Übernahme von ISS Consulting (Thailand), Ltd. (https://www.issconsulting.co.th/), mit Sitz in Bangkok, Thailand, erzielt wurde. ISS Consulting ist ein führender SAP-Dienstleister in Thailand. Aufgrund seiner ausgewiesenen Expertise für SAP-Beratungsdienstleistungen genießt das Unternehmen einen exzellenten Ruf am Markt. Mit dieser Übernahme baut itelligence, führender SAP Global Platinum Partner, seine Marktpräsenz in Thailand und Südostasien aus.

Norbert Rotter, Präsident und CEO von NTT DATA Business Solutions und Vorstandsvorsitzender der itelligence AG: "Die neue Allianz besitzt eine hohe strategische Bedeutung für uns. Mit dem Markteintritt in Thailand nutzen wir die Vorzüge eines schnell wachsenden und starken SAP-Marktes. Unsere Investition in ISS Consulting unterstreicht einmal mehr unser Bestreben, der führende SAP-Dienstleister im asiatisch-pazifischen Raum zu werden. ISS Consulting passt mit seinem umfangreichen Branchenwissen in der Fertigungs-, Automobilzulieferer- und Lebensmittelindustrie perfekt zur Unternehmensgruppe."

ISS Consulting ist eines der wichtigsten SAP-Beratungshäuser in Thailand und fokussiert als Branchen die Fertigungsindustrie, einschließlich Automotive, den Einzelhandel sowie die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Das Unternehmen beschäftigt knapp 250 Mitarbeiter und hat sich auf die Bereiche S/4 HANA, C/4 HANA, SAP SuccessFactors, SAP Ariba, SAP HANA Cloud, SAP Business By Design und Helpdesk Support spezialisiert.

Sharath Burla, CEO von NTT DATA Business Solutions APAC ergänzt: "Kunden im südostasiatischen Raum bekommen nun noch besseren Zugang zu exzellentem SAP-Know-how, was sich letztendlich in gemeinsam entwickelten innovativen Technologien widerspiegeln wird. Vor allem japanische und multinationale Unternehmen mit Sitz bzw. Produktion in Thailand werden von dieser Zusammenarbeit profitieren. Durch diese Übernahme ergeben sich außerdem mehr Cross-Selling-Potenziale für ISS Consulting und NTT DATA Business Solutions wie eine gemeinsame Produktentwicklung. Gleichzeitig erhält ISS Consulting Zugang zum globalen Innovationsnetzwerk von itelligence und NTT DATA, einschließlich NTT DATA (Thailand) Co., Ltd. Die itelligence AG wiederum intensiviert mit der Beteiligung auch die Partnerschaft mit der SAP Asia Pacific im Allgemeinen und mit der SAP Thailand im Speziellen."

Digitalisierung erfordert Top-Beratung - neue Möglichkeiten für Kunden Durch die Übernahme wird NTT DATA Business Solutions seine Kunden in ganz Indochina, den Wachstumsmärkten in Asien, mit Top-Experten und Spitzentechnologie noch besser betreuen und ansprechen können und globale Rahmenbedingungen und Fachwissen mit lokalen Talenten und Engagement kombinieren.

Die Beteiligung wird im September 2019 wirksam.

itelligence

Die itelligence AG verbindet innovative SAP Software und Technologien mit Dienstleistungen und eigenen Produkten für die Transformation von IT-Landschaften und Geschäftsprozessen. Als SAP Global Platinum Partner begleitet itelligence den Mittelstand und Großunternehmen weltweit in allen Phasen der Transformation. Das Leistungsangebot umfasst IT-Strategie- und Transformationsberatung, Softwarebereitstellung, Implementierung, sowie Application Management und Managed Cloud Services. Dabei kombiniert das Unternehmen lokale Präsenz und globale Fähigkeiten mit umfassender Branchenexpertise. itelligence tritt an, um gemeinsam mit dem Kunden Neues zu schaffen und Innovationen durch IT Einsatz zu ermöglichen - und dies über alle Geschäftsbereiche des Kunden hinweg. Darauf vertrauen tausende zufriedene Unternehmen, teilweise schon seit der Gründung von itelligence vor 30 Jahren.

Zahlreiche Auszeichnungen durch SAP und führende Analysten belegen, dass itelligence einen wichtigen Beitrag zu Innovation und langfristigem Geschäftserfolg leistet. Für das renommierte Wirtschaftsmagazin "brand eins" gehört itelligence zu den besten und verlässlichsten Unternehmensberatern in Deutschland.

itelligence ist ein Unternehmen der NTT DATA Gruppe und beschäftigt über 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 25 Ländern. 2018 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 926,6 Mio. Euro. https://itelligencegroup.com/de/

