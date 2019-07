Kultursommer Burgenland – hochkarätige Vielfalt

Eisenstadt (OTS) - Herausragende Konzerte, aufsehenerregende Operetten- und Opernabende, unterhaltsame Komödien und feine Rock-Beats – der burgenländische Festspielsommer glänzt jedes Jahr mit hochkarätiger Vielfalt.

Auch heuer ist der sommerliche Event-Reigen im Land der Sonne wieder reich an außergewöhnlichen und aufregenden Highlights. So entführen die Seefestspiele Mörbisch die Gäste ins „Land des Lächelns“ – und zwar mit der gleichnamigen Operette von Franz Lehár (11.7.-24.8.). Die Oper im Steinbruch St. Margarethen bringt Mozarts „Zauberflöte“ auf die Bühne (10.7.-17.8.). Und „classic.Esterházy“ lädt wieder einmal ins prächtige Barockschloss Eisenstadt ein – u.a. zu Sommer-Matineen mit dem Haydn Quartett sowie zu charmanten Picknickkonzerten.

Auf Schloss & Burg

Überhaupt werden die pannonischen Schlösser und Burgen gerne bespielt: In Güssing lädt Frank Hoffmann mit der Georges Feydeau-Komödie „Wie man Hasen jagt“ zum Kultursommer ein (ab 22.6.), und die Burgspiele begeistern mit der Aufführung von „In 80 Tagen um die Welt“ (24.7.-17.8.). Wolfgang Böck inszeniert bei den Schlossspielen Kobersdorf Nestroys „Mädl aus der Vorstadt“ (2.-28.7.). Mit überraschenden Hörerlebnissen wartet das renommierte Kammermusikfest Lockenhaus auf (4.-13.7.), bei dem heuer nach sechsjähriger Pause Festival-Gründer Gidon Kremer wieder gastiert. Schloss Kittsee bietet für „Carmen“ eine Traumkulisse (3.-27.7.).

In Parndorf sorgt der Theatersommer mit Ferdinand Raimunds Zaubermärchen „Der Verschwender“ für Stimmung (4.-28.7.). Im malerischen Schloss Tabor in Neuhaus am Klausenbach führt jOPERA Friedrich von Flotows „Martha“ auf – eine romantische Komödie, die als echte Opernrarität gilt (1.-11.8.). Und das Eisenstädter Festival Herbstgold setzt mit Klassik, Jazz, Balkan- und Roma-Sounds den fulminanten Schlusspunkt des Festspielsommers – u.a. mit Weltklassemusikern wie Elisabeth Leonskaja, Robert Holl und Harri Stojka sowie der kulinarischen Entdeckungsreise Pan O´Gusto (11.-22.9.).

kultur.burgenland.info

Rückfragen & Kontakt:

Burgenland Tourismus

Mag. (FH) Elisabeth Pfeiffer

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

+43 (0)2682/63384-17

pfeiffer @ burgenland.info