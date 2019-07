ASVÖ unterstützt Forderung nach täglicher Bewegungseinheit

Die Finanzierung von Bewegungsinitiativen des gemeinnützigen Sports muss langfristig gesichert werden

Wien (OTS) - Der Allgemeine Sportverband Österreichs (ASVÖ) bringt mit seinen gemeinnützigen Sportvereinen schon seit zehn Jahren mehr Bewegung in Volksschulen und Kindergärten. „Ich begrüße es sehr, dass der Nationalrat einstimmig beschlossen hat, Bewegungsinitiativen für Kinder und Jugendliche künftig im gesamten Pflichtschulbereich auszubauen. Wir sind mit unseren Vereinen im dachverbandsübergreifenden Erfolgsmodell Kinder gesund bewegen schon seit langem ein zuverlässiger Partner, wenn es um die tägliche Bewegung für unsere Kinder geht“, unterstreicht ASVÖ-Präsident Siegfried Robatscher in einer ersten Stellungnahme. „Die Unterschriftenaktion der BSO für eine tägliche Bewegungseinheit aus dem Jahr zeigt nun Erfolg. Wir waren bereits seit dem Jahr 2009 nicht untätig und haben mit der ASKÖ und der SPORTUNION gemeinsam eine dreiviertel Million Bewegungseinheiten in Schulen und Kindergärten durchgeführt. Auf dieser Grundlage können wir die weitere Ausrollung zügig angehen.“

„Was in den Debatten aber geflissentlich untergeht, ist die fehlende Finanzierungsicherheit nicht nur für diese Bewegungsinitiative, sondern für den gesamten organisierten Sport. Die letzte Erhöhung der Sportförderung liegt schon Jahre zurück, in denen es keinerlei Inflationsanpassung gegeben hat“, hält Präsident Robatscher ausdrücklich fest. „Während die Kosten für Infrastruktur, Übungsleiter und Sportbetrieb ständig steigen, übernehmen Sportverbände zunehmend neue Aufgaben. Eine langfristig abgesicherte Valorisierung der Bundes-Sportförderung ist höchst an der Zeit. Ich rufe die Entscheidungsträger dazu auf, sich dieses Themas anzunehmen, um die Rahmenbedingungen für den gemeinnützigen Sport auf Dauer abzusichern“, so Robatscher abschließend.

Der Allgemeine Sportverband Österreich (ASVÖ) – Wir machen Sport!

Der ASVÖ vertritt österreichweit seit 70 Jahren überparteilich und unabhängig die Interessen von über 5.400 Vereinen mit rund einer Million Mitgliedern in mehr als 120 Sportarten und sichert damit die Grundlagen für freudvollen Breitensport und erfolgreichen Spitzensport in Österreich. Der ASVÖ unterstützt Vereine bei der Errichtung und Erhaltung von Sportanlagen, organisiert Lehrgänge, Wettkämpfe und Fortbildungen, entwickelt Programme zur Gesundheitsförderung und engagiert sich aktiv im Jugendbereich. Mit gezielten Förderungen stärkt der ASVÖ die Basis des Sports und ermöglicht es dadurch Sportlerinnen und Sportlern quer durch alle Alters- und Leistungsstufen in ganz Österreich, ihre persönliche Leidenschaft und Sportbegeisterung zu leben.

