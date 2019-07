Wiener Linien: Dufte U-Bahnen erfrischen den Sommer in Wien

„Relax – Energize – Fresh White Tea - Happy Enjoy“: Vier U-Bahnzüge mit unterschiedlichen Düften als Pilotprojekt unterwegs – Fahrgäste bestimmen mit

Wien (OTS) - Die Züge der Wiener Linien werden nicht nur laufend cooler – sie duften ab sofort auch. Zumindest zwei Züge und das probeweise. Die Fahrgäste können ab sofort probeschnuppern. Zwei Züge, die überwiegend auf der U1 im Einsatz sind und zwei U6-Züge, sind bis Ende Juli mit jeweils unterschiedlichen Düften ausgestattet im Öffi-Netz unterwegs. Dies ist ein Probeversuch, bei dem die Fahrgäste mitbestimmen können, ob sie eine Beduftung wollen oder nicht und welcher Duft ihnen am besten gefällt.

„Es ist uns ein großes Anliegen, dass sich die Öffi-Fahrgäste bei uns möglichst wohlfühlen. Das beginnt beim laufenden Netzausbau, bei den Intervallverdichtungen auf vielen Linien, der Anschaffung neuer und moderner Fahrzeuge oder natürlich der laufenden Nachrüstung von Klimaanlagen in den älteren Modellen. Zum Wohlfühlen gehört aber auch ein angenehmes Raumklima. Deshalb starten wir jetzt ein neues Pilot-Projekt mit Duft-Zügen. Ich bin auf die Meinung der Fahrgäste schon sehr gespannt“, erklärt Öffi-Stadträtin Ulli Sima.

Fahrgäste können via Online-Voting über Lieblingsduft abstimmen

Vier Züge mit vier unterschiedlichen Düften fahren im Juli durch Wien. Erkennbar sind die bedufteten Züge am Branding mit Blumen-Muster. Die Düfte gelangen über die Lüftung in den Fahrgastraum und werden so angenehm und gleichmäßig verteilt. Der lila Duft heißt „Relax“ und steht dementsprechend auch ganz im Zeichen der inneren Ruhe und Entspannung. Der grüne Duft heißt „Energize“ und wirkt erfrischend. Der orange Duft heißt „Fresh White Tea“ und besteht aus Elementen von Zitrusfrüchten und wirkt ebenfalls belebend und erfrischend. Der rosa Duft sorgt für positive Stimmung und heißt dementsprechend „Happy Enjoy“.

Beduftung bei anderen Verkehrsunternehmen schon lange üblich

Auch andere Verkehrsunternehmen setzen auf Beduftung in ihren Fahrzeugen. Raumdüfte finden sich sowohl bei Reisebus-Anbietern oder auch bei Fernverkehrs-Zügen. Die Wiener Linien achten natürlich auch auf die Verträglichkeit der Düfte. Sie wurden vom Zulieferer vorab ausführlich auf mögliche allergische Reaktionen getestet.

„Jetzt sind die Fahrgäste am Wort. Sie können in den nächsten Wochen online abstimmen, ob ihnen die Duft-Aktion gefällt und welcher ihr Lieblingsduft ist. Wir freuen uns über zahlreiche Rückmeldungen“, sagt Wiener-Linien-Geschäftsführer Günter Steinbauer. Nach dem Votum der Fahrgäste wird über die weitere Vorgangsweise für den nächsten Sommer entschieden.

Bis zum 31. Juli kann unter www.wienerlinien.at/duftvoting abgestimmt werden.

