„matinee“ am 7. Juli in ORF 2: Jonas Kaufmann und Brigitte Fassbaender im Porträt

Außerdem: „Die Kulturwoche“

Wien (OTS) - Zwei zeitlose, berühmte Opernstimmen feiern Geburtstag:

Die „matinee“ am Sonntag, dem 7. Juli 2019, in ORF 2 gratuliert Jonas Kaufmann zum 50. Geburtstag mit dem Porträt „Jonas Kaufmann: Ein Jahrhundert-Tenor“ (9.05 Uhr). Ebenfalls Anlass für eine ausführliche Würdigung ist der Geburtstag von Brigitte Fassbaender. Das Porträt „Brigitte Fassbaender – Mut zur Hingabe“ der Mezzosopranistin, Regisseurin und Intendantin, die dieser Tage 80 Jahre alt wird, steht um 10.05 Uhr auf dem Programm. Den von Teresa Vogl präsentierten ORF-Vormittag beschließt „Die Kulturwoche“ (10.30 Uhr) mit aktuellen Berichten und Tipps.

„Jonas Kaufmann: Ein Jahrhundert-Tenor“ (9.05 Uhr)

Ein Weltstar wird 50: Jonas Kaufmann feiert am 10. Juli einen runden Geburtstag. Der ORF zeigt aus diesem Anlass sein jüngstes Fernsehporträt, für das der britische Filmemacher John Bridcut den Tenor zwei Jahre lang zu Proben, Konzerten, aber auch ins Kaffeehaus oder ins Fußballstadion begleitet hat. Der Film bietet Einblick in das Leben eines reflektierten Superstars: Zwischen Gummibärchen in der Garderobe und Höchstleistungen im Opern- und Konzertbetrieb bleibt Jonas Kaufmann auch noch Zeit für seinen Lieblings-Fußballclub Bayern München.

„Brigitte Fassbaender – Mut zur Hingabe“ (10.05 Uhr)

Weit mehr als 30 Jahre stand Kammersängerin Brigitte Fassbaender auf der Bühne und auf dem Konzertpodium. Am 3. Juli feiert sie ihren 80. Geburtstag. Unvergessen und bejubelt ist ihr Octavian in Richard Strauss‘ „Der Rosenkavalier“ oder die Charlotte in Jules Massenets „Werther“. Aber auch in vielen anderen großen Mezzo-Partien feierte Brigitte Fassbaender Triumphe: als Bizets leidenschaftliche „Carmen“ oder als feierlustiger Prinz Orlofsky in Johann Strauss‘ „Die Fledermaus“.

Schon sehr früh machte sie sich auch einen großen Namen als Liedsängerin. Dazu kamen Engagements als Opernregisseurin und ihre Rolle als Lehrerin zur Förderung des Sängernachwuchses. Mitte der 1990er Jahre beendete Brigitte Fassbaender ihre Karriere als Sängerin. Wenig später war sie als Intendantin des Tiroler Landestheaters Innsbruck erfolgreich. Privat stand stets ihre Leidenschaft für Tiere und die Malerei im Zentrum ihres Interesses. Gestaltung: Sandra Marchart.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at