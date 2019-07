Dok 1: „Falsche Versprechen – Die dunklen Seiten des Silicon Valley“

BBC-Doku am 4. Juli um 20.15 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Eine bessere Welt durch technischen Fortschritt – das ist das große Versprechen der High-Tech-Riesen. Die BBC-Doku untersucht die dunklen Seiten hinter dieser Verheißung – denn Technologie verändert die Gesellschaft schnell und dramatisch. Die industrielle Revolution war nichts im Vergleich zu dem, was kommt, sagt ein Tech-Genie. Dem gegenüber stehen die jungen Erfinderinnen und Erfinder mit idealistischen Visionen, die Wege finden, den Klimawandel umzukehren oder pflanzliche Burger entwickeln. In Spielfilmlänge wirft „Dok 1: Falsche Versprechen – Die dunklen Seiten des Silicon Valley“ am Donnerstag, dem 4. Juli 2019, um 20.15 Uhr in ORF 1 einen ernüchternden Blick hinter die Kulissen des Silicon Valley.

Jamie Bartlett ist Autor und Journalist und macht sich auf Spurensuche. Er möchte die knallharte Realität aufdecken, die hinter dem verlockenden Versprechen des Silicon Valley steckt, eine neue, bessere Welt zu schaffen. Die Tech-„Götter“ glauben, dass Fortschritt durch Technologie vorangetrieben wird, dabei müssen aber alte Strukturen zerstört werden, um Platz für neue zu machen. Dieser Prozess nennt sich Disruption. Jamie Bartlett besucht u. a. Uber in San Francisco. Der Fahrdienstleister gibt an, mit seinen Ideen Infrastruktur, Abgase, Verkehrsfluss in Städten zu verbessern. Auf der Strecke bleiben dabei Einheimische, die sich als Fahrer/innen ein besseres Einkommen erhoffen. In Hyderabad in Indien sieht Jamie die menschlichen Konsequenzen von Ubers utopischer Vision. Er besucht die Witwe eines Fahrers, der wegen sinkender Einnahmen und dem daraus folgenden finanziellen Ruin seinem Leben ein Ende machte. Jamie fährt in den USA mit einem Lkw mit, der sich auf einer Autobahn mehr als hundert Meilen computergesteuert fortbewegen kann, und fragt sich, was die nächste Welle der globalen Disruption für die Menschen bedeuten wird. Die Automatisierung von Millionen von Arbeitsplätzen ist eine durchaus reale Bedrohung, herbeigeführt durch die Erfinder des Silicon Valley. Auch ein Pionier der künstlichen Intelligenz kommt zu Wort. Dabei wird klar, dass auch Ärztinnen und Ärzte in naher Zukunft bei bestimmten Aufgaben einfach durch entsprechende Software ersetzt werden könnten. Der wirtschaftliche Schock wird schneller kommen als gedacht. Ein ehemaliger Facebook-Manager, der sich in ein abgelegenes Versteck im Wald zurückgezogen hat, befürchtet etwa, dass diese neue industrielle Revolution zum sozialen Zusammenbruch und letztendlich zum Zusammenbruch des Kapitalismus führen wird.

Die durchaus gut gemeinte Mission des Silicon Valley, die Welt zu verbinden, schlägt mittlerweile ins Gegenteil um. In einem Zeitalter politischer Turbulenzen gerät dabei die Demokratie in Gefahr. Viele der Tech-Giganten waren bestürzt, als Donald Trump die amerikanische Präsidentschaft gewann, obwohl er eine völlig andere Weltanschauung vertritt, als sie im Silicon Valley üblich ist. Doch unbeteiligt waren Silicon Valleys Firmen dabei ganz und gar nicht. Insider der digitalen Trump-Kampagne stehen Jamie Bartlett zum ersten Mal Rede und Antwort über die Rolle der sozialen Medien und von Facebook, die zum Wahlsieg von Donald Trump geführt haben. Ein führender Psychologe zeigt Jamie, wie Facebooks Userdaten verwendet werden, um Persönlichkeit und andere psychologische Merkmale vorherzusagen. Interessant für Werbetreibende, aber auch für die Politik.

Ist die Cyberwelt außer Kontrolle geraten? Emotionale Mechanismen und die Verbreitung von Fake News in den sozialen Medien werden jetzt von politischen Kräften aller Art auf eine Weise ausgenutzt, die niemand – einschließlich jener, die sie geschaffen haben – vorhersehen konnte.

