Happy Birthday Hans Sigl! ORF-Premiere für temporeichen ORF/ZDF-Thriller „Flucht durchs Höllental“ am 3. Juli

Und: Zum 50. Geburtstag gibt es ein Wiedersehen mit „Einer für alle – Alles im Eimer“; „Bergdoktor“-Doppel am 6. Juli in ORF 2

Wien (OTS) - Derzeit steht Hans Sigl für neue Folgen der beliebten ORF/ZDF-Serie „Der Bergdoktor“ vor der Kamera. Im neuen rasanten ORF/ZDF-Thriller „Flucht durchs Höllental“, der anlässlich Sigls 50. Geburtstags am Mittwoch, dem 3. Juli 2019, um 20.15 Uhr in ORF 2 auf dem Programm steht, ist der beliebte Schauspieler in einer gänzlich anderen Rolle zu sehen: Als vielbeschäftigter Strafverteidiger Klaus Burg will er ein gemeinsames Wochenende mit seiner Tochter Alina in den Bergen verbringen, doch der Ausflug gerät zum Fiasko. Nach einem Streit verschwindet die 17-Jährige. Schnell steht fest: Sie wurde entführt. Anstatt auf die Hilfe der Polizei zählen zu können, wird Burg selbst zum Tatverdächtigen. Gejagt von der Polizei sucht er nach einem Weg, Alina aus den Fängen skrupelloser Krimineller zu retten. Neben Sigl standen unter der Regie von Marcus O. Rosenmüller – der nach einer Vorlage von Wolf Jakoby auch das Drehbuch schrieb – u. a. Marleen Lohse, Christian Redl, Tonio Arango, Leonie Wesselow, Max von Pufendorf und Karen Böhne vor der Kamera.

Am Samstag, dem 6. Juli 2019, um 13.30 Uhr ist Hans Sigl anlässlich seines Jubiläums an der Seite von Simon Schwarz im Dakapo der ORF/ZDF-Buddy-Komödie „Einer für alle – Alles im Eimer“ zu sehen. Und ab 15.00 Uhr gibt es ein Wiedersehen mit zwei „Bergdoktor“-Folgen:

Das Liebesleben macht Dr. Martin Gruber in „Gemischte Gefühle“ und „Verzweifelte Liebe“ schwer zu schaffen.

Hans Sigl über die Dreharbeiten zu „Flucht durchs Höllental“: „Ich liebe es wirklich sehr, neben den doch sehr zeitaufwendigen Dreharbeiten für den ,Bergdoktor‘, noch die Möglichkeit zu haben, andere Filme zu drehen. In diesem Fall war es besonders, weil wir zwar in der Nähe der so vertrauten Drehregion gearbeitet, dort aber einen Thriller mit viel Action inszeniert haben. Dabei war uns von Anfang an klar, dass wir uns in jeglicher Hinsicht von ,Dr. Martin Gruber‘ unterscheiden mussten – optisch und charakterlich. Es waren körperlich anstrengende Dreharbeiten, die aber gleichzeitig menschlich sehr bereichernd waren. Die Zusammenarbeit mit Marcus O. Rosenmüller und den großartigen Kollegen wie Marleen Lohse, Tonio Arango und vor allem Christian Redl haben eine unglaubliche Freude gemacht.“

Mehr zum Inhalt von „Flucht durchs Höllental“ am 3. Juli um 20.15 Uhr in ORF 2

Klaus Burg (Hans Sigl) will mit seiner Tochter Alina (Leonie Wesselow) ein entspanntes Wochenende in den Bergen verbringen. Der Aufenthalt in einem Luxushotel nimmt jedoch eine alptraumhafte Wendung, als Alina auf mysteriöse Weise verschwindet und Burg des Mordes an seiner Tochter verdächtigt wird. Ein Anruf von Enzo Battista (Tonio Arango), einem einflussreichen Drahtzieher des organisierten Verbrechens, setzt ihn weiter unter Druck: Entweder Burg führt ihn zu Georg Wendt (Christian Redl), jenem Mandanten, den Burg gerade vertritt, oder Alina stirbt. Ohne Wissen, wo Wendt sich aufhält, flieht Burg und hat umgehend das LKA auf den Fersen. Für den Strafverteidiger beginnt eine Flucht, die gleichzeitig eine Jagd ist. Ausgerechnet Wendts Tochter Maja (Marleen Lohse) unterstützt ihn, durch die wilde Bergregion des Höllentals zu ihrem Vater zu gelangen – ein Überlebenskampf, der Burg an seine Grenzen bringt.

