Nationalrat – Yildirim: „Trinkwasserversorgung vor Privatisierung schützen“

Öffentliche Trinkwasserversorgung in der Verfassung absichern – Wasser als Lebensgrundlage sichern, Spekulation verhindern Öffentliche Trinkwasserversorgung in der Verfassung absichern – Wasser als Lebensgrundlage sichern, Spekulation verhindern

Wien (OTS/SK) - „Wasser ist Lebensgrundlage und keine Handelsware“, betonte SPÖ-Abgeordnete Selma Yildirim heute in ihrer Rede im Nationalrat. „Die türkis-blaue Forderung nach ‚mehr privat - weniger Staat‘ empfinde ich im Zusammenhang mit unserem Wasser daher als gefährliche Drohung.“ ****

Frisches und sauberes Trinkwasser gibt es in Österreich fast an jeder Ecke und viele unserer Bäche und Seen haben Trinkwasserqualität. „Es ist ein gutes Gefühl, aus jedem Brunnen, jedem Wasserhahn bedenkenlos trinken zu können. Das ist ganz und gar keine Selbstverständlichkeit. Wasser ist ein großer Schatz, um den Österreich vielfach beneidet wird.“

„Das ‚blaue Gold‘ ist kostbar und ruft daher auch Spekulanten auf den Plan. Das wissen wir nicht erst seit dem Ibiza-Video. Große Lebensmittelkonzerne haben es bereits vorgemacht. Wasser wird privatisiert und damit den Menschen im Land entzogen. Das wollen wir in Österreich nicht, daher danke ich unserer Vorsitzenden Pamela Rendi-Wagner für diese Gesetzesinitiative“, so Yildirim.

Die öffentliche Trinkwasserversorgung in Österreich wird damit in der Verfassung abgesichert, eine Marktliberalisierung bzw. Privatisierung verboten und auf bestehende Strukturen Rücksicht genommen. „Wir schieben einer Privatisierung von Wasser den Riegel vor. Die Wasserversorgung bleibt bei der öffentlichen Hand, denn dort ist sie am besten und sichersten für alle aufgehoben. Das ist ein wichtiger Erfolg zum Schutz des Wassers, das wir alle zum Leben brauchen“, freut sich Yildirim über den Beschluss. (Schluss) bj/rm/mp

