Tschechisches Start-up-Unternehmen Neuron Soundware erhält von MOL Gruppe und einigen Fonds 5,75 Millionen Euro

Wien/Budapest (OTS) -

Das tschechische Start-up-Unternehmen analysiert Geräusche und Vibrationen, um zu erkennen, wann Industriemaschinen gewartet werden müssen

Enter Tomorrow Europe, ein von Lead Ventures betriebener Risikokapitalfonds, hat sich am tschechischen Start-up-Unternehmen Neuron Soundware beteiligt und nutzt dabei Investitionen von der MOL Gruppe und Eximbank

Neben den ungarischen Unternehmen wird die Investition von EUR 5,75 Mio. auch von zwei tschechischen Kapitalfonds, Inven Capital und J&T Ventures, unterstützt

Die MOL Gruppe investiert in das tschechische Start-up Neuron Soundware. Zusammen mit Lead Ventures, Eximbank und tschechischen Kapitalfonds investierten die Geschäftspartner EUR 5,75 Mio. in das tschechische Unternehmen Neuron Soundware. Das Start-up ist eines der ersten Unternehmen in der Region, das eine fundierte Diagnose von Industriemaschinen implementiert, wovon die Fabriken mit entsprechendem Equipment profitieren.

Neuron Soundware wurde im Februar 2016 als Start-up in Prag gegründet. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 20 Experten und erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von fast einer halben Million Euro. Das Unternehmen bietet KI-basierte Lösungen für verschiedene Branchen, darunter die Energiewirtschaft. Ihre Software analysiert die Geräusche von Industriemaschinen und kann selbst kleinste Änderungen oder ungewöhnliche Geräusche erkennen, die auf einen Defekt oder Wartungsbedarf hinweisen. Ihre Technologie wird bereits von mehreren globalen Unternehmen eingesetzt, darunter Daimler, BMW, Innogy, E.ON, Airbus und LG.

"Wir wissen genau, wie Pumpen, Getriebe, Zylinder, Elektromotoren oder Kompressoren klingen sollten. Die Sounds aller regulären Komponenten einer Maschine werden in einer Datenbank gespeichert. Aber das ist noch nicht alles, unsere künstliche Intelligenz-Software ist in der Lage, Problemgeräusche von normalen Prozess- und Umgebungsgeräuschen zu unterscheiden und gibt dem Kunden die Gewissheit, dass die Maschine keine unangenehmen Überraschungen mit sich bringt", sagte Pavel Konečný, Gründer und CEO von Neuron Soundware.

"Die vorausschauende Wartung ist ein Teil von Industry 4.0. Die spannende Technologie von Neuron hat das Potenzial, in diesem Bereich einen echten Durchbruch zu schaffen. Wir vertrauen darauf, dass diese innovative Lösung mit unserer neuesten regionalen Investition die Effizienz mehrerer Branchen verbessern kann", fügte Ábel Galácz, CEO von Lead Ventures hinzu.

"Bereits getestete Start-ups aus Mitteleuropa haben ein großes Potenzial, sich auf den Weltmärkten durchzusetzen. Im Rahmen unserer Strategie sind wir auf der Suche nach innovativen Lösungen, die die Effektivität technischer Prozesse im Industrieservice erhöhen können. Wie unser jüngster Einstieg bei Slovak GA Drilling ist auch unser Einstieg bei Czech Neuron Soundware ein Beispiel für eine erfolgreiche Verbindung von kleinen Start-ups mit einem starken internationalen Unternehmen für weiteres Wachstum", sagte Oszkár Világi, Chief Innovation Officer der MOL Gruppe.

Mit einem Volumen von über EUR 100 Mio. will Lead Ventures Start-ups mit innovativen Ideen in der gesamten CEE-Region dabei unterstützen, ihre Produkte oder Dienstleistungen auf den Weltmarkt zu bringen. Die MOL Gruppe hat den Investmentfonds schon einmal unterstützt. Im März unterzeichnete Lead Ventures beispielsweise einen Finanzierungsvertrag über EUR 4,2 Mio. mit dem oben bereits erwähnten slowakischen GA Drilling Unternehmen. GA Drilling konzentriert sich auf die Entwicklung einer revolutionären elektronischen Plasmatechnologie (Entwicklung von Plasmabohrmaschinen), die in der Lage sind, mit reduzierten Energiekosten tiefere Schichten des Bodens zu durchdringen und die Geothermie besser zugänglich zu machen. Im Rahmen des Deals werden nun experimentelle Bohrköpfe in den eigenen Kohlenwasserstoffanlagen von MOL getestet.

Über die MOL Gruppe



Die MOL Gruppe ist ein integriertes, internationales Öl- und Gasunternehmen mit Hauptsitz in Budapest, Ungarn. Das Unternehmen ist in über 30 Ländern tätig und beschäftigt international 26.000 Mitarbeiter, die seit mehr als 100 Jahren in der Branche tätig sind. Die Explorations- und Produktionsaktivitäten von MOL werden durch mehr als 80 Jahre Erfahrung im Kohlenwasserstofffeld unterstützt, und sein vielfältiges Portfolio umfasst Öl- und Gaspräsenz in 13 Ländern, mit Produktionsaktivitäten in 8 Ländern. Die MOL Gruppe betreibt vier Raffinerien und zwei petrochemische Werke unter integriertem Supply Chain Management in Ungarn, der Slowakei und Kroatien und verfügt über ein Netzwerk von fast 2.000 Servicestationen in neun Ländern in Mittel- und Südosteuropa.

Über Lead Ventures



Lead Ventures Alapkezelő Zrt. ist ein neuer Venture- und Privatkapitalfonds, der in der CEE-Region tätig ist. Ihr Ziel ist es, einzigartige Unternehmen und dynamische Teams zu finden und zu unterstützen, die das größte Innovationspotenzial in der Region und ihren jeweiligen Branchen haben. Lead Ventures nutzt Beziehungen und Erfahrungen in der Industrie und konzentriert sich hauptsächlich auf Unternehmen, die Energie, Mobilität, B2B-Services und Software entwickeln. Das Unternehmen wird EUR 100 Mio. in innovative Unternehmen mit großem Wachstumspotenzial investieren, in Ungarn und der CEE-Region insgesamt. Enter Tomorrow Europe, der Investmentfonds, der an der oben genannten Investition teilnimmt, wird von Lead Ventures betrieben und von MOL, dem erfolgreichsten Energieunternehmen der Region, und Eximbank, einem führenden Finanzierer regionaler und ungarischer Unternehmen, die auf internationale Märkte umziehen, finanziert.

Über Inven-Kapital

Az Inven Capital ist ein Risikokapitalfonds, der in Cleantech und neue Energiesektoren investiert. Mit Unterstützung eines großen europäischen Energieversorgers (ČEZ, a.s.) und der Europäischen Investitionsbank (EIB) will Inven Capital EUR 240 Mio. in innovative und schnell wachsende Unternehmen in Israel und Europa investieren, wobei skalierbare Businesspläne durch Verkaufszahlen untermauert werden.

MOL Gruppe - https://molgroup.info/en

CEZ GROUP - https://www.cez.cz/en/home.html

INVEN CAPITAL - http://www.invencapital.cz/

JT VENTURES - http://www.jtventures.cz/

LEAD VENTURES - http://leadventures.eu/

NEURON SOUNDWARE - https://www.neuronsw.com/

Rückfragen & Kontakt:

Gábor Ozoli

M: +36704667289

gmozoli @ mol.hu