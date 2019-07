Erstmals Betriebsrat bei SATURN Österreich

Wien. (OTS) - Nach intensiven Bemühungen ist es nun erstmals gelungen, bei SATURN Österreich in der Shopping City Süd einen Betriebsrat zu gründen. Der neu gewählte Betriebsrat vertritt am Standort ca. 60 Beschäftigte. ++++

„Ich gratuliere dem Team der Betriebsratsvorsitzenden Claudia Malecek für ihr tolles Engagement, das diese Wahl erst möglich gemacht hat. Diese Wahl und somit die Absicherung einer gesetzlich verankerten Interessensvertretung im Jahr des 25-jährigen Firmenjubiläums ist für die Beschäftigten ein Grund zum Abfeiern“, so der Geschäftsführer der GPA-djp Niederösterreich, Peter Stattmann.

„Ich hoffe sehr, dass dieses Beispiel Schule macht und sich auch noch weitere Märkte im Elektrogroßhandel anschließen. Betriebliche Mitbestimmung ist ein zentraler Bestandteil demokratischer und politischer Kultur in Österreich, die genau vor hundert Jahren erstmals gesetzlich verankert wurde. Unzählige Beispiele auch aus der jüngsten Geschichte betrieblicher Mitbestimmung zeigen, dass es sich dabei um eine Erfolgsgeschichte handelt. In Zeiten, in denen große, international tätige, Konzerne aber auch kleinere und mittlere Unternehmen eine sehr aggressive gewerkschaftsfeindliche Haltung an den Tag legen, brauchen wir nicht den Rück- sondern den Ausbau demokratische Rechte im Betrieb. Wir stehen immer mit Rat und Tat zur Seite, sollte sich jemand entschließen, eine Initiative zur Gründung eines Betriebsrates zu ergreifen“, ergänzt die Vorsitzende der GPA-djp Barbara Teiber.





