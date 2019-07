„ORF III Kulturdienstag“: Start für neunwöchige Elizabeth-T.-Spira-Retrospektive mit Kultreihe „Alltagsgeschichte“

Außerdem: Spira-Porträt „Elizabeth Toni Spira – Ich bin nicht wichtig“, Nationalratssitzung in „Politik live“

Wien (OTS) - Vom Campingplatz, zu Menschen im Hotel und vom Leben im Wartesaal bis zur besonderen Verbindung zwischen Mensch und Hund. Elizabeth T. Spira porträtierte die österreichische Alltagskultur wie niemand zuvor und schrieb damit ein Stück österreichischer Fernsehgeschichte. ORF III Kultur und Information widmet der im März verstorbenen Filmemacherin, deren Reportagen längst Kult sind, von 2. Juli bis 27. August 2019 eine umfassende Retrospektive ihrer legendären „Alltagsgeschichten“, immer dienstags mit vier Ausgaben in Folge. Präsentiert wird die Reihe von „Krone“-TV-Experte Stefan Weinberger.

Ganz viel Elizabeth T. Spira präsentiert traditionell im Sommer auch ORF 2: Bevor die neue Staffel ihrer „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ – die letzte, an der sie vor ihrem Ableben noch gearbeitet hat – am 15. Juli startet, sind schon ab 7. Juli am Sonntag- und Dienstag-Abend insgesamt 14 „Alltagsgeschichten“, sowohl Klassiker als auch selten gezeigte Episoden, zu sehen.

Am Dienstag, dem 2. Juli, überträgt ORF III ab 9.05 Uhr in „Politik live“ den ersten Plenartag des Nationalrats. Dieser absolviert vor der Sommerpause einen Beschluss-Marathon: Auf der Tagesordnung stehen u. a. der Schutz der öffentlichen Trinkwasserversorgung, das generelle Rauchverbot in der Gastronomie, das Verbot von Plastiksackerln, das Glyphosat-Verbot, der Papamonat, die Valorisierung des Pflegegeldes, die Absicherung der Ganztagsbetreuung an den Schulen und die Zusammenlegung des Mietwagen- und Taxigewerbes. Sollte sich der Verfassungsausschuss am Montag auf einen Vorschlag zur Reform der Parteienfinanzierung einigen, dann wird auch diese auf der Agenda stehen. ORF III überträgt die Sitzung live, kommentiert von Michael Weiß und Christine Mayer-Bohusch. ORF 2 ist parallel von 9.05 bis 13.00 Uhr dabei, kommentiert von Fritz Jungmayr.

Im Hauptabend startet die umfassende Retrospektive in Erinnerung an Elizabeth T. Spira. Den Anfang macht die „Alltagsgeschichte: Holiday am Campingplatz“ (20.15 Uhr) aus dem Jahr 1990. Aus dem ironischen Blickwinkel einer Nicht-Camperin versuchte Elizabeth T. Spira dem Massenphänomen Camping auf die Spur zu kommen. Im ausgeborgten Wohnmobil fuhr sie durch Österreich, Jugoslawien und Ungarn.

Um 21.00 Uhr schildert Elizabeth T. Spira Begegnungen an der „Bundesstraße B54“. Einst die Hauptverbindung zwischen Wien und dem Süden, ist die B54 seit der Fertigstellung der Autobahn im Jahre 1991 eine gemächliche Straße, die zwischen Wiener Neustadt (NÖ) und Gleisdorf (Steiermark) über den Wechsel führt.

„Menschen im Hotel“ (21.50 Uhr) erzählt von der Gattung Mensch, die lieber im Hotel als in einer Wohnung lebt.

Danach zeigt ORF III das Porträt „Elizabeth Toni Spira – Ich bin nicht wichtig“ (22.40 Uhr). Als Kind österreichischer, kommunistischer Juden im britischen Exil geboren, aufgewachsen in der fremden Welt des Nachkriegs-Wiens, ständig konfrontiert mit den Überbleibseln des Nationalsozialismus, entschließt sich Elizabeth T. Spira nach ihrem Studium, Journalistin zu werden. Ein Porträt von Robert Neumüller.

