„Report“ über die schwierige Mission der SPÖ

Freigespielt

Eine heiße Parlamentswoche steht an – die Abgeordneten ringen unter anderem über eine Neuregelung in Sachen Parteispenden. Eine Regierung ohne Mehrheit im Parlament ermöglicht jedenfalls ein neues freies Spiel bei den Mehrheiten und damit neue Kurzzeit-Allianzen. Gewarnt wird aber vor teuren Folgekosten in den nächsten Jahren. Stefan Daubrawa und Martin Pusch über die letzten Sitzungstage vor der Sommerpause.

Die schwierige Mission der SPÖ

Trotz des schnellen Bruches der türkis-blauen Regierung liegt die SPÖ in Umfragen inzwischen noch deutlicher hinter der ÖVP als bei der Wahl 2017. Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner muss sich mit Querschüssen aus den eigenen Reihen, Flügelkämpfen und Kritik an ihrer Person herumschlagen. Wie kann sie mit ihrer Partei aus der Defensive herauskommen und wie groß ist der interne Modernisierungsbedarf? Wie beurteilen Experten die Vereine, die SPÖ-Pensionisten und Gewerkschafter gegründet haben und die von anderen Parteien als „Umgehungskonstruktionen“ für Parteifinanzierung kritisiert werden? Sophie-Kristin Hausberger, Eva Maria Kaiser und Helga Lazar berichten.

Zu Gast in der Interviewserie mit den Obleuten der Parlamentsparteien ist SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner.

Rollenwechsel

Die Journalistin Melisa Erkurt hat ein Jahr Deutsch unterrichtet. An einer Schule mit einem besonders hohen Anteil an Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Im „Report“ schildert die Journalistin und Lehrerin ihre Erfahrungen: Es gebe eklatante Deutsch-Defizite, aber auch Mittel und Wege, die Deutsch-Kenntnisse signifikant zu verbessern. Darüber hinaus beschreibt Melisa Erkurt im „Report“, wie die „Peer Mediation“ an ihrer Schule funktioniert, um mögliche Konflikte bereits präventiv zu vermeiden.

Melisa Erkurt wird live im Studio mit Susanne Schnabl über ihr Schuljahr sprechen.

