Wiener Gewerbehaus wird Lifestyle-Hotel

Wie das Wirtschaftsmagazin GEWINN in seiner neuen Ausgabe berichtet, soll das frühere Gewerbehaus der Wirtschaftskammer zum trendigen Hotel umgebaut werden.

Wien (OTS) - Hinter dem Projekt stehen die neuen Eigentümer Daniel Jelitzka und Reza Akhavan, die Gründer von JP Immobilien.

Das Bürogebäude aus den 1950er-Jahren im Dritten Bezirk soll sich bis 2021 in ein Lifestyle-Hotel verwandeln. „Natürlich muss das Haus saniert werden, aber wir wollen den Baustil und die Ästhetik der 1950er Jahre unbedingt erhalten. Das Dach wollen wir um einen Gastronomiebereich inklusive Pool und Spa erweitern“, so Jelitzka zu GEWINN. Ein Betreiber steht derzeit noch nicht fest. Geplant sind circa 200 Zimmer.

Das Gewerbehaus war bis zum Frühjahr von der Wiener Wirtschaftskammer als Bürohaus genutzt worden und steht derzeit leer. Die Kammer verkaufte es an René Benkos Signa, die es an Investor Klemens Hallmann weiterverkaufte. Von Hallmann erstand schließlich JP Immobilien das Gebäude. JP Immobilien hat in Wien bereits mehrere Hotels wie das 25hours und das Guesthouse realisiert.

Weitere spannende Immobiliendeals lesen Sie in der neuen Ausgabe des GEWINN.

Rückfragen & Kontakt:

GEWINN

Gertie Schalk

+43 1 521 24-48

g.schalk @ gewinn.com

www.gewinn.com