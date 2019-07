VP-Gruber: „Klimaschutz auf allen Ebenen vorantreiben!“

Landesparteiobmann Martin Gruber begrüßt, dass Sebastian Kurz Klimaschutz zur Chefsache erklärt. Auch in Kärnten startet die ÖVP eine Klima-Initiative – Präsentation in einer Woche.

Klagenfurt (OTS) - Erfreut reagiert ÖVP-Landesparteiobmann Martin Gruber auf die Präsentation des Klimaschutz-Paketes der Neuen Volkspartei. „Damit setzen Parteiobmann Sebastian Kurz und die Kärntner Abgeordnete Elisabeth Köstinger die richtigen Schritte“, so Gruber. „Es ist höchst an der Zeit ambitionierte Maßnahmen auf allen Ebenen zu setzen.“ Denn: „Klimaschutz betrifft uns alle und geht auch uns alle etwas an.“ Gerade, wenn es um die enge Abstimmung mit den Ländern geht, sichert Gruber aus Kärnten volle Unterstützung zu.

Schon im Jänner hat Gruber für die Kärntner Volkspartei angekündigt, einen Schwerpunkt auf den Klimaschutz zu legen. „Wir haben erste Schritte gesetzt“, verweist Gruber etwa auf den Radmasterplan und die Wasserstoff-Offensive, die Landesrat Sebastian Schuschnig gestartet hat. Gruber kündigt weitere Initiativen der Volkspartei an. „Wir werden die Kärntner Maßnahmen gemeinsam mit Elisabeth Köstinger in der nächsten Woche im Rahmen einer Pressekonferenz präsentieren“, sagt Gruber.

Klar ist für Gruber, dass wirkungsvoller Klimaschutz Maßnahmen in allen Lebensbereichen erfordert – vom öffentlichen Verkehr über private Energienutzung bis hin zu Innovationen der Wirtschaft. Deshalb setzt er große Hoffnung in die angekündigte Erhöhung der Forschungsprämie und die Schaffung eines Innovationsfonds. „Klimaschutz braucht zukunftsorientierte Wirtschaft, die umweltfreundliche technologische Entwicklungen vorantreibt“, ist Gruber überzeugt. Ob es um intelligente Netzwerke oder auch alternative Antriebsenergien wie Wasserstoff geht – „Wir müssen alle Technologien nützen und weiterentwickeln, die CO2-Emissionen reduzieren oder vermeiden.“ Nur so könne Österreich das Ziel erreichen, bis 2045 CO2-neutral zu werden.

