Junge ÖVP: Gemeinsamer Schulterschluss für effektiven Klima- & Umweltschutz

Klima- und Umweltschutz als zentralste Zukunftsfrage für die nächsten Generationen ernst nehmen und gemeinsam angehen

Wien (OTS) - „Gerade für uns Junge ist der Umgang mit unserem Klima und unserer Umwelt eine der entscheidendsten Zukunftsfragen. Umso mehr begrüßen wir die heute von Sebastian Kurz und Elisabeth Köstinger präsentierten Maßnahmen zum Schutz unseres Klimas und unserer Umwelt. Nur mit einem gemeinsamen Bekenntnis zu einer nachhaltigen und umweltfreundlichen Politik, können wir langfristig dafür sorgen, den nächsten Generationen einen lebenswerten Planeten zu hinterlassen. Dazu gehört für uns vor allem die Reduktion von CO2 im Verkehr und im Bereich des Bauens dazu sowie das Ziel zukünftig 100% unseres Stroms aus erneuerbaren Energien zu beziehen“, so Laura Sachslehner, Generalsekretärin der Jungen ÖVP, zum heute präsentierten Klimaschutzkonzept der neuen Volkspartei.



Die Junge ÖVP setzt sich schon lange dafür ein, Österreich zum Vorzeigeland für erneuerbare Energien zu machen. Derzeit erzeugt Österreich mehr als 80% seines Stroms aus alternativen Energieformen. Damit nützt Österreich seine zum Beispiel für die Wasserkraft vorteilhafte Lage schon heute gut. Die Junge ÖVP unterstützt das vorliegende Konzept und will insbesondere, dass Österreich europäischer Vorreiter für nachhaltige Energiewirtschaft wird und bis spätestens 2030 die heimische Stromproduktion zu 100% aus regenerativen Energieformen stammen soll.



„Gemeinsam wollen wir Österreich in Zukunft als Pionierland in diesem Bereich positionieren. Das bedeutet für uns nicht nur ein klares Ja zum Ausbau der erneuerbaren Energieproduktion, sondern auch ein klares Nein zu jeglicher Nutzung von Atomenergie. Als JVP setzen wir uns bereits seit Jahrzehnten gegen Atomkraft, für die Schließung von Schrottmeilern an unseren Grenzen und einen europaweiten Ausstieg aus der Atomenergie ein. Und diesen Kurs werden wir auch in Zukunft fortsetzen und für einen konsequenten Schutz unserer Böden, unserer Luft und unseres Wassers einstehen“, so Laura Sachslehner abschließend.





