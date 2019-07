Donaustadt: „Bühne Donaupark 2019“ startet am 6.7.

„48er-Tandler-Band“ und „Dennis Jale & Jam Gang“ (Samstag), „Wiener Wahnsinn“ (Sonntag), Erteilung von Auskünften: 0699/81 36 82 92

Wien (OTS/RK) - Wieder einmal hat der Präsident des „Kulturverein Donaustadt“, Herbert Sobotka, für die Sommerbühne im Donaupark ein buntes Unterhaltungsprogramm mit prominenten Künstlerinnen und Künstlern zusammengestellt. Die Saison 2019 auf der „Bühne Donaupark“ (Zugang: 22., Arbeiterstrandbadstraße 122, nahe dem Irissee) beginnt am Samstag, 6. Juli, und endet am Sonntag, 25. August. Von Rock‘n Roll, Austro-Pop, Jazz, Country und Schlager bis zum Wienerlied ertönen Melodien für (fast) jeden Geschmack. Humoristen erheitern das Publikum und eine Schmink-Station für Kinder darf nicht fehlen. An jedem Veranstaltungstag (Freitag, Samstag, Sonntag) ist der Eintritt frei. Das Auftaktkonzert am Samstag, 6. Juli, ab 18.00 Uhr, bestreitet die Combo „Die 48er-Tandler-Band“ („Der 48er-Tandler von Wien“). Höhepunkt ist der Auftritt des Entertainers „Dennis Jale“ und seiner Gruppe „Jam Gang“, die ab 19.30 Uhr eine packende Musik-Show mit dem Titel „Great American Evergreens“ präsentieren. Für Sonntag, 7. Juli, hat sich das Quintett „Wiener Wahnsinn“ („Die Kultband aus der Donaustadt“) angesagt und hält sich ab 19.30 Uhr an die Losung „Gar ned so deppert“. Mehr Informationen: Telefon 0699/81 36 82 92 („Hotline“ der Bühne Donaupark).

E-Mails an den „Kulturverein Donaustadt“: office@kv22.at

Am Freitag, 12. Juli, amüsiert die Kabarettistin Nina Hartmann die Leute ab 19.30 Uhr mit ihrem Programm „Laut“. Michael Seida möchte am Samstag, 13. Juli, ab 19.30 Uhr, die Zuseherinnen und Zuseher mit einer „Best Of“-Revue begeistern. Neues und älteres Liedgut aus der Wienerstadt will am Sonntag, 14. Juli, ab 18.00 Uhr, der bekannte Musikus Horst Chmela vortragen.

Über eine wundersame „Krötenwanderung“ erzählt am Freitag, 19. Juli, ab 19.30 Uhr, die Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper. Am Samstag, 20. Juli, ab 19.30 Uhr, steht der Donaupark bei einer Show von Moderatoren-Altmeister Peter Rapp und dem Trio „Die 3“ im Zeichen des „Austropop“. Eine musikalische Symbiose zwischen Österreich und Griechenland wird am Sonntag, 21. Juli, ab 18.00 Uhr, bei einem Konzert der Truppe „Sirtaki Schrammeln“ geboten. Beantwortung von Anfragen dazu per E-Mail: office@kv22.at.

Informationen im Internet: www.buehnedonaupark.at

Lachen ist Trumpf bei der Darbietung „Der Heimwerker-Profi“ des Kabarettisten Fredi Jirkal am Freitag, 26. Juli, ab 19.30 Uhr. Rockend und rollend bringt am Samstag, 27. Juli, ab 19.30 Uhr, die Kapelle „Lucky Dice“ ihre Zuhörerschaft in Schwung und am Sonntag, 28. Juli, fängt um 18.00 Uhr eine Hommage an Udo Jürgens mit dem Vokalisten und Conférencier Wolf Frank an. Angaben über die Kinder-Veranstaltungen mit der Animateurin Klara Kundu und über den vollständigen Spielplan der „Bühne Donaupark“ bis Ende August sind im Internet zu lesen: www.buehnedonaupark.at.

Allgemeine Informationen:

Kulturverein Donaustadt: www.kulturverein-donaustadt.at

Sänger Dennis Jale: www.dennis-jale.com/

Musik-Gruppe „Die 48er-Tandler-Band“: https://48ertandler.wien.gv.at/site/die-tandler-band/

Musik-Gruppe „Wiener Wahnsinn“: www.wienerwahnsinn.at/

Kabarettistin Nina Hartmann: www.ninahartmann.at/

Entertainer Michael Seida: www.michaelseida.com/

Sänger Horst Chmela: https://chmela.at/

Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper: www.lydiaprennerkasper.com/

Entertainer Peter Rapp: www.peter-rapp.at/

Musik-Gruppe „Die 3“: www.die3.cc/

Musik-Gruppe „Sirtaki Schrammeln“: www.charlotteludwig.at/sirtakischrammeln

Kabarettist Fredi Jirkal: www.jirkal.at/programme.asp

Musik-Gruppe „Lucky Dice“: https://luckydiceband.jimdofree.com/

Entertainer Wolf Frank: www.wolf-frank.at/

Der Donaupark: www.wien.gv.at/umwelt/parks/anlagen/donaupark.html

Veranstaltungen im 22. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/donaustadt/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse