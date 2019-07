ZTEs ATG-Breitbandlösungfür denzivilenLuftverkehrgewinntPreisals Best Mobile Service for Connected Living in Asia

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), einführenderinternationaler Anbieter von Lösungen für die Telekommunikationsbranche sowie für Unternehmens- und Privatkunden im Bereich mobiles Internet, hat heutebekannt gegeben, dass ZTEs Air to Ground-(ATG-)Breitbandlösung für den zivilen Luftverkehr beim Mobile World Congress (MWC) Shanghai 2019 mit dem Preis als Best Mobile Service for Connected Living in Asia ausgezeichnet wurde.

ZTEs Air to Ground-(ATG-)Lösung nutzt die mobile Kommunikationstechnologie als Basis für ein dreidimensionales Bord/Boden-Breitbandnetz. Damit können Dienste wie Inflight-Entertainment, Inflight-Office, individualisierte Dienste und umfangreiche industrielle Anwendungsdienste bereitgestellt werden. ZTEs ATG-Lösung unterstützt 1200-km/h-Ultrahochgeschwindigkeit mit 300 km Abdeckungsradius, damit Fluggäste ein stabiles und schnelles Internet zur Verfügung haben.

ZTE hat 2009 mit der Arbeit an ATG-Systemenbegonnen. Hinsichtlich der kombiniertenTechnologienfür die Bodenkommunikation hat ZTE mehrereHürdenüberwunden, beispielsweiseAnwendungen in Sonderszenarien, Abdeckung in speziellenRegionen und Störeinflüsse von Bodennetzen.

ZTE leistet im Bereich ATG seit vielen Jahren Pionierarbeit. 2009 entwickelte ZTE das erste 3G ATG-Netz. 2014 führte ZTE gemeinsam mit Air China den branchenweit ersten ZTE ATG-Test durch und startete Pilotversuche auf zwei kommerziellen Flugverbindungen. 2017 hob das ersteFlugzeugmit 4G Air to Ground-(ATG-)Technologie im gängigen Frequenzbanderfolgreich ab. Heute erforscht und entwickelt ZTE eine 5G ATG-Lösung, um im zivilen Luftverkehr 5G bereitzustellen.

Über ZTE

ZTE isteinAnbieter von modernenTelekommunikationssystemen, mobilenEndgeräten und NetzwerklösungenfürMobilfunkbetreiber, Unternehmen, öffentlicheEinrichtungen und private Anwender. Auf Basis seiner M-ICT-Strategie hat sich ZTE dem Anspruchverpflichtet, KundenintegriertedurchgängigeInnovationenmitSpitzenleistungen und MehrwertimRahmen der Verschmelzungzwischen dem Telekommunikationsbereich und Informationstechnologiesektorbereitzustellen. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefertanwenderoptimierteProdukte und Services an über 500 Netzbetreiber in mehrals 160 Ländern. ZTE investiertmindestenszehnProzent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielteinewichtige Rolle in einerReiheinternationalerGremienzurEntwicklunginternationaler Standards. AlsUnternehmen, das der Corporate SocialResponsibility (CSR) großeBedeutungbeimisst, ist ZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact. WeitereInformationenfinden Sie unter www.zte.com.cn.

