Sondermagazin: „Babys erstes Jahr“ von netdoktor.at

Wien (OTS) - Endlich ist es da: das kleine Wunder, auf das Sie monatelang gewartet haben. Nun dreht sich alles um den kleinen Neuankömmling und hält Sie ganz schön auf Trab. Um Ihnen den Start ins Familienleben ein wenig zu erleichtern, hat netdoktor.at sämtliche "Baby Basics" in einem 100-Seiten-Sondermagazin für Sie zusammengefasst.

Naturgemäß wollen Eltern nur das Beste für Ihren Nachwuchs. Vor allem, wenn das erste Baby unterwegs oder bereits da ist, gibt es viele Fragen und Unsicherheiten. Im Sondermagazin „Babys erstes Jahr“ möchte Österreichs größtes Gesundheitsportal frischgebackenen Eltern Woche für Woche begleitend zur Seite stehen und sie in dieser aufregenden Zeit mit expertengeprüften Informationen unterstützen.

„Unsere Kinder sind uns das Allerwichtigste auf Erden. Wir erfahren oftmals erst durch sie, wie tief die Liebe zu einem anderen Menschen gehen kann“, so Dr. Ludwig Kaspar, medizinischer Leiter von netdoktor.at.

Was können Sie von „Babys erstes Jahr“ erwarten?

100 Seiten Information zum Thema Baby

Expertengeprüft und den neuesten Leitlinien entsprechend verfasst

Hilfreiche Tipps und Interviews mit erfahrenen Hebammen und Kinderärztinnen

Nützliche Checklisten für Erstausstattung, Amtswege, Impfungen & Co

und noch viel mehr!

Im Sondermagazin erhalten Sie detaillierte Informationen zu den „Baby Basics“ mit spannenden Interviews, in denen erfahrene Hebammen und Kinderärztinnen hilfreiche Tipps zu den Themen Wickeln, Stillen, Körperpflege und Schlafbedarf geben. Auch die Umgebung des Babys wird unter die Lupe genommen: Im Magazin klären Experten Eltern über den Umgang mit Haustieren sowie über den sicheren Transport im Auto auf. Außerdem werden Sie mit „Babys erstes Jahr“ Beikost-Profi und lernen, die Signale Ihres Babys zu verstehen. Erhalten Sie Einsicht, wie sich Ihr Baby Woche für Woche entwickelt und was Sie dabei erwartet. Mit den Checklisten für vor und nach der Geburt sind Sie rundum versorgt: Sie und Ihr Baby in besten Händen.

Leser vertrauen netdoktor.at seit 20 Jahren

netdoktor.at, Österreichs größtes Gesundheitsportal, beschäftigt sich damit, medizinisches Fachwissen in einfacher Sprache aufzubereiten und allgemein zugänglich zu machen. Zusätzlich zu seiner starken Online-Präsenz mit mehr als 3 Millionen Unique Clients pro Monat, konzentriert sich netdoktor.at gleichermaßen auf seinen Print-Auftritt. Nach den erfolgreichen Sondermagazinen aus dem Vorjahr, welche kurz nach Erscheinen ausverkauft waren, gibt netdoktor.at nach „Allergien & Intoleranzen“ mit „Babys erstes Jahr“ das zweite Gesundheitsmagazin 2019 heraus. Seit 28. Juni 2019 ist das Magazin in Ihrer Trafik und im Fachhandel um 4,90 Euro erhältlich. Mit Gutschein zum Download 1 Euro günstiger.

