BV Neubau/Reiter: Tempo 30 flächendeckend in ganz Neubau

Meilenstein für mehr Verkehrssicherheit, weniger Lärm und bessere Luft

Wien (OTS) - Neubau leistet einen weiteren wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der Klimakrise: im gesamten Bezirksgebiet soll künftig Tempo 30 gelten. Der siebente Bezirk ist damit Vorreiter in ganz Wien. In der vergangenen Bezirksvertretungssitzung wurde eine Initiative der Grünen, der sich die SPÖ und die NEOS angeschlossen haben, mit überwältigender Mehrheit beschlossen. „Neubau ist damit der erste Bezirk Wiens, in dem eine derartig umfassende Regelung gelten wird“, freut sich Bezirksvorsteher Markus Reiter.

Ausnahmen werden die Begegnungszonen des Bezirks sein, die Mariahilferstraße und die in Planung befindliche klimaangepasste Begegnungszone Kühle Neubaugasse. Dort gilt Tempo 20.

Markus Reiter streicht die Tatsache hervor, dass die beschlossene Temporeduktion ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung mehr Klimaschutz bedeutet: „Die Reduktion des Tempolimits bringt eine erhebliche Reduktion gesundheitserregender Schadstoffe, aber auch eine Verringerung der Lärmemissionen. Das führt gerade in den engen Gassen der Neubauer Grätzel zu mehr Ruhe, besserer Luftqualität und vor allem noch mehr Sicherheit für die Kinder in unserem Bezirk.“

Vorteile der neuen Regelung:

+ weniger Unfälle: Experten bestätigen, dass die Geschwindigkeitsreduktion zu einer Verringerung der Unfälle und der Schwere der Zusammenstöße durch kürzere Anhaltewege und geringere Aufprallgeschwindigkeit führt - so konnten bereits seit dem Umbau der Mariahilferstraße die Unfälle um zwei Drittel (!) reduziert werden.

+ mehr Sicherheit für FußgängerInnen beim Überqueren von Straßen

+ mehr Sicherheit für RadfahrerInnen

+ weniger Lärm. Die Geschwindigkeitsreduktion 30 km/h führt zu einer Geräuschreduktion um bis zu 50 Prozent.

+ Verbesserung der Luftqualität: Beim Beschleunigen stoßen Verbrennungsmotoren am meisten Schadstoffe aus. Durch kürzere Beschleunigungsphasen wird der Ausstoß von Schadstoffen erheblich verringert.

Weiterführende Zahlen und Studien hat Ulrich Leth, Verkehrsplaner an der TU Wien, für einen Vortrag für die Neubauer Grünen zusammengestellt. Vortag und Präsentation sind hier abrufbar: https://www.youtube.com/watch?v=_83daAWdY84

Rückfragen & Kontakt:

BV Neubau

Silvio Heinze

0676 9766760