Grüne Landesversammlung: KandidatInnen-Liste der Grünen OÖ für die NRW 2019

Leonore Gewessler, David Stögmüller und Agnes-Sirkka Prammer auf die Plätze 2 bis 4 gewählt

Linz (OTS) - Nach der Wahl von Stefan Kaineder zum Spitzenkandidaten der Grünen OÖ für die kommenden Nationalratswahlen, wurden nun die KandidatInnen für die Plätze zwei bis vier gewählt.

Auf Platz zwei der KandidatInnen-Liste wurde Leonore Gewessler gewählt. Sie erhielt 94, 63 Prozent der abgegeben gültigen Stimmen. Leonore Gewessler ist Klimaexpertin und war bisher politische Geschäftsführerin von GLOBAL 2000. Leonore Gewessler wird kommende Woche auch am Grünen Bundeskongress kandidieren.

Gewessler: „In der Politik in Österreich wissen wir ganz genau was in Sachen Klimaschutz zu tun ist. Es ist kein Problem des nicht wissen’s, es ist ein Problem des nicht wollen’s. Das werden wir im Nationalrat ändern“.

Auf Platz drei der KandidatInnen-Liste wurde David Stögmüller gewählt. Er erhielt 91, 89 Prozent der abgegeben gültigen Stimmen. David Stögmüller ist Vertreter der Grünen im Bundesrat und damit eines Grünen Aushängeschilder auf parlamentarischer Ebene der letzten beiden Jahre.

Stögmüller: „Transparenz, Kontrolle und Rechtstaatlichkeit – das mangelt es eklatant. Auch darum braucht es die Grünen mehr denn je im Parlament“.

Auf Platz vier der KandidatInnen-Liste wurde Agnes-Sirkka Prammer gewählt. Sie erhielt 97,93 Prozent der abgegeben gültigen Stimmen. Agnes-Sirkka Prammer ist Juristin, Menschenrechtsexpertin sowie Fraktionsobfrau der Grünen Leonding

Prammer: „Ich möchte im Nationalrat dabei mithelfen, dass die sich Handschrift des Gesetzgebers wieder in eine der Menschlichkeit, der Fairness und in eine der Abwehr des Klimawandels ändert.

Diese KandidatInnen für die Plätze zwei bis vier waren im Rahmen des Pools 1 zur Wahl angetreten. Nachfolgend erfolgt nun die Wahl der KandiatInnen aus dem Pool 2 für die Plätze fünf bis zehn. Diese beiden Pools sind Teil des neuen Wahlmodus und basieren auf der nominierenden Vorarbeit des neu eingeführten Wahlkonvents, der am Samstag 22. Juni abgehalten wurde und bei dem sich die BewerberInnen einem Hearing gestellt haben. Auch im neuen Wahlmodus wird selbstverständlich auf die Einhaltung der Parität geachtet.

