SPERRFRIST BIS 19.20 UHR AM 28.6.2019: „ATV Österreich Trend“: ÖVP bei Sonntagsfrage und fiktiver Kanzlerwahl klar in Führung

Mit 38 Prozent ist die ÖVP bei der Sonntagsfrage auf Platz 1. SPÖ und FPÖ liegen mit 20 Prozent weit abgeschlagen. 37 Prozent stimmen für Sebastian Kurz bei fiktiver Kanzlerwahl.

Wien (OTS) - Das Meinungsforschungsinstitut Peter Hajek Public Opinion Strategies hat erneut den „ATV Österreich Trend“, eine Meinungsumfrage unter 800 wahlberechtigten ÖsterreicherInnen durchgeführt.

Trotz des Misstrauensantrags gegen Sebastian Kurz hat die fiktive Kanzlerwahl folgendes ergeben:

Sebastian Kurz: 37 Prozent

Pamela Rendi-Wagner: 13 Prozent

Norbert Hofer: 13 Prozent

Werner Kogler: 6 Prozent

Beate Meinl-Reisinger: 5 Prozent

Peter Pilz: 2 Prozent

Die Sonntagsfrage zeigt, dass auch hier die ÖVP mit aktuell 38 Prozent klar in Führung liegt. Die SPÖ liegt mit der FPÖ bei 20 Prozent gleichauf. Die Grünen erzielten 11 Prozent, gefolgt von den NEOS mit 9 Prozent. Für die Liste Pilz stimmten 1 Prozent.

In der Umfrage wurden die ÖsterreicherInnen, ausgehend von den derzeit möglichen Koalitionsvarianten, zu ihren bevorzugten Regierungskoalition nach der Nationalratswahl befragt. Die ÖsterreicherInnen sind dabei geteilter Meinung: 23 Prozent bevorzugen eine Koalition zwischen ÖVP, Grüne & NEOS, während 21 Prozent ÖVP & FPÖ, 21 Prozent „keine davon“, 14 Prozent ÖVP & SPÖ und 6 Prozent SPÖ & FPÖ als Koalition am liebsten hätten. Während 69 Prozent der FPÖ-WählerInnen sich wieder für eine ÖVP & FPÖ Koalition aussprechen, stimmen nur 28 Prozent der ÖVP-WählerInnen dieser Konstellation zu. 35 Prozent von ihnen wären demnach für eine Koalition zwischen ÖVP, Grüne & NEOS. Auch bei den NEOS- und Grün-WählerInnen stimmen jeweils 58 Prozent dieser Dreierkoalition zu. 38 Prozent der SPÖ-WählerInnen wäre eine Koalition zwischen ÖVP & SPÖ am liebsten, wobei 35 Prozent von ihnen keiner der genannten Koalitionsvarianten zustimmt.

Der "ATV Österreich Trend" ist eine regelmäßige Meinungsumfrage von ATV, durchgeführt vom Meinungsforschungsinstitut Peter Hajek Public Opinion Strategies. Bei der aktuellen Umfrage wurden 800 wahlberechtigte Österreicher(innen) ab 16 Jahren zu politischen Themen befragt. Die Umfrage wurde zwischen dem 24. und 28. Juni 2019 durchgeführt, die maximale Schwankungsbreite der Ergebnisse liegt bei +/- 3,5 %. Der „ATV Österreich Trend“ wird seit Jänner 2009 regelmäßig erstellt und dient dazu, aktuelle Meinungen und Trends ablesen zu können.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Peter Hajek

office @ peterhajek.com



Victoria Abulesz

victoria.abulesz @ prosiebensat1puls4.com