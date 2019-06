GRAS Wien: erfreut über erneute linke Koalition an der ÖH Uni Wien

GRAS Aktivistin Franziska Fritsche zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt

Wien (OTS) - Die GRAS - Grüne & Alternative Student_innen begrüßt die erneut linke Koalition an der ÖH Uni Wien und freut sich über das gewählte Vorsitzteam mit Franziska Fritsche als zweite Vorsitzende. “Ich freue mich sehr, in den nächsten zwei Jahren die 90.000 Studierenden der Uni Wien vertreten und mich für ein besseres Studium einsetzen zu dürfen ”, sagt Fritsche, die den 1. Vorsitz nach einem Jahr übernehmen wird.

“Auch in den nächsten zwei Jahren setzt sich die GRAS für mehr Mitbestimmung von Studierenden, eine ökologisch-nachhaltige Uni und für ein kritisches Bildungsangebot ein”, so Fritsche, die damit Lena Köhler als GRAS Vorsitzende der ÖH Uni Wien ablöst. “Durch Franziska Fritsche ist gesichert, dass die ÖH Uni Wien eine kritische Instanz gegenüber allen Missständen in dieser Gesellschaft bleiben wird”, so Köhler. “Die GRAS will einen Abbau der Zugangsbeschränkungen, ein Ende der Diskriminierung von Drittstaatsstudierenden und mehr Wahlfreiheiten im Studium”, führt Fritsche aus.

"Nach der Nationalratswahl ist eine erneute konservative bis rechtsextreme Koalition im Herbst zu befürchten. Das wird eine Herausforderung für die ÖH als unabhängige, kritische Vertretung der Studierenden bedeuten. Außerdem erwarten wir, dass erneute Verschlechterungen und Beschränkungen für Studierende auf uns zukommen werden. Umso mehr freut es mich, dass wir in der ÖH Uni Wien nun erneut eine dezidiert linke Koalition bilden, die sich dagegen wehren wird!”, so Fritsche abschließend.

Fotos finden sich unter: https://we.tl/t-RwCcwGSnSS

Rückfragen & Kontakt:

GRAS - Grüne & Alternative Student_innen

GRAS Wien

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

www.gras.at

presse @ gras.at