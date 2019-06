ÖH Uni Wien: VSStÖ, GRAS und KSV-LiLi bilden linke Koalition

Stabile linke ÖH für weitere zwei Jahre bestätigt

Wien (OTS) - Heute, am 28.06.2019, fand die konstituierende Sitzung der Hochschüler_innenschaft an der Universität Wien statt. Ab 1. Juli wird die neue Exekutive mit den neuen Vorsitzenden die ÖH Uni Wien übernehmen. Jasmin Chalendi vom Verband Sozialisitischer Student_innen (VSStÖ) übernimmt den ersten Vorsitz, Franziska Fritsche von den Grünen und Alternativen Student_innen (GRAS) wird erste Stellvertreterin und Babsi Ordinateur vom Kommunistischen Student_innenverband - Linke Liste (KSV-LiLi) wird 2. Stellvertreterin. Im zweiten Jahr wird Franziska Fritsche auf den ersten Vorsitz wechseln.

Damit bleibt die ÖH Uni Wien weiterhin eine linke Studierendenvertretung und die fortschrittliche Koalition begeht 2021 ihr 20-jähriges Jubiläum. „Die Studierenden haben mit diesen Wahlen wieder bewiesen, dass eine laute, kritische und vor allem linke Universitätsvertretung genau das ist, was sie wollen“, freut sich Jasmin Chalendi. “Wir werden weiterhin eine laute und politische Stimme für Studierende sein und uns für bessere Studienbedingungen einsetzen", sagt Franziska Fritsche vom neuen Vorsitzteam. "Wir freuen und sehr mit unseren Koalitionspartner_innen weiterhin die Kontinuität einer widerständigen und klar antifaschistischen Politik garantieren zu können", so Babsi Ordinairteur (KSV-LiLi), die in der heutigen Sitzung in das Vorsitz-Team gewählt wurde.

Wichtige Projekte in den nächsten zwei Jahren werden die Kritischen Einführungstage, eine Kampagne zur weiteren Sichtbarmachung der ÖH, ein Buddy Projekt für ausländische Studierende und ein Projekt zu einer emanzipatorischen Sexualpädagogik sein. Die ÖH Uni Wien ist die gesetzliche Vertretung aller Studierender an der Universität Wien und steht für ein uneingeschränktes Recht auf Bildung und setzt sich für den Abbau von Studiengebühren und Zugangsbeschränkungen und ein.

Foto mit Jasmin Chalendi (links) und Franziska Fritsche (rechts):

https://we.tl/t-LqpvUOIpBK

Rückfragen & Kontakt:

ÖH Uni Wien - Referat für Öffentlichkeitsarbeit

+43 (0) 676 90 25 332

presse @ oeh.univie.ac.at

http://www.oeh.univie.ac.at/