ASFINAG: A 12 bei Imst in beiden Fahrtrichtungen wieder befahrbar

Stromleitung des beschädigten Mastes wurde entfernt

Imst (OTS) - Nachdem am Rastplatz Imst Süd auf der A 12 Inntal Autobahn gegen halb sieben Uhr in der Früh ein Lkw einen Strommasten angefahren hatte, musste die A 12 in beiden Richtungen für den Verkehr gesperrt werden. Grund dafür: Die Leitungen dieses Mastes führen über alle Fahrspuren der A 12. Nachdem nun die Entfernung der Leitungen rascher als ursprünglich geplant vorgenommen werden konnte, hat die ASFINAG die A 12 bei Imst soeben wieder in beiden Richtungen (Kufstein und Bregenz) für den Verkehr frei gegeben.

