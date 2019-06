WK Wien lädt zur Kinder Business Week 2019

80 Vorträge und Workshops mit bekannten Wiener Unternehmen in fünf Tagen, kostenlose Teilnahme für alle Kinder zwischen 8 und 14 Jahren

Wien (OTS) - In Wien bekommen zigtausende Schülerinnen und Schüler in diesen Minuten ihre Zeugnisse und starten damit in die Sommerferien. Ein Ferienangebot, das auch heuer nicht fehlt, ist die Kinder Business Week. Fünf Tage lang können Kinder zwischen 8 und 14 Jahren Persönlichkeiten aus bekannten Unternehmen wie dem Hotel Sacher, Felix Austria, Pittel & Brausewetter, Mautner Markhof, dem Tiergarten Schönbrunn, der Spanischen Hofreitschule, Staud`s Wien, der Confiserie Heindl und vielen mehr kennenlernen. Die Kinder arbeiten mit ihnen in Workshops an spannenden Themen oder lauschen ihren lebendigen Vorträgen. Heuer sind auch einige junge, aufstrebende Unternehmen wie TeamGames, DaVinciLab, Talentify, Lyma und Polarstern dabei.

„Je früher Kinder das praktische Wirtschaftsleben kennenlernen, desto besser werden sie sich darin als Jugendliche und Erwachsene zurechtfinden", erklärt Initiator Nikolaus Angermayr, der die Kinder Business Week vom Pilotprojekt zum erfolgreichen Wirtschaftsformat entwickelt hat und heuer zum 14. Mal organisiert.

Auch Wirtschaftskammer Wien-Präsident Walter Ruck unterstreicht, wie wichtig das Heranführen von Kindern an das Thema Wirtschaft ist: „Die Wirtschaft besteht aus weit mehr als nur aus Kennzahlen und Statistiken, die wir aus den Medien kennen. Vielmehr geht es um tausende verschiedene Berufe, die alle ihre eigenen Besonderheiten haben. Die Kinder Business Week gibt unseren Jüngsten die Möglichkeit, in viele dieser Berufswelten einzutauchen und die verschiedenen Anforderungen, aber auch Vorteile der unterschiedlichen Tätigkeiten kennenzulernen.“ Ruck bedankt sich bei den vielen Unternehmerinnen und Unternehmern, die sich bei der Kinder Business Week engagieren. „Sie übernehmen eine große Verantwortung dafür, Kinder für die Wirtschaft und das Berufsleben zu begeistern.“

Alle Eckdaten auf einen Blick:

Zeit: 22. Juli bis 26. Juli, jeweils 9 bis 16.30 Uhr

Ort: wko campus wien der Wirtschaftskammer Wien, Währinger Gürtel 97, 18. Bezirk

Abschlussveranstaltung am 26. Juli um 13.00 Uhr im großen campus-Saal

Kostenlose Teilnahme für Kinder zwischen 8 und 14 Jahren

Anmeldung und detailliertes Programm unter: www.kinderbusinessweek.at

