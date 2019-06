Junge ÖVP: Österreich zum Vorzeigeland für erneuerbare Energien machen

JVP erfreut über Erneuerbaren-Paket

Wien (OTS) - „Als JVP setzen wir uns schon lange dafür ein, Österreich zum Vorzeigeland für erneuerbare Energien zu machen. Umso mehr begrüßen wir die Ankündigung von Elisabeth Köstinger, nächste Woche ein Paket zum Ausbau der erneuerbaren Energien im Nationalrat einzubringen. Gerade im Bereich des Klimas- und Umweltschutzes braucht es rasche und wirksame Maßnahmen. Aus diesem Grund appellieren wir auch an die anderen Fraktionen im Nationalrat, das Paket anzunehmen und nicht durch politisches Taktieren das Risiko in Kauf zu nehmen, weitere Zeit zu verlieren“, so Laura Sachslehner, Generalsekretärin der Jungen ÖVP zur heutigen Ankündigung.



Die Junge ÖVP setzt heuer einen besonderen thematischen Schwerpunkt auf das Thema Nachhaltigkeit und macht sich als größte politische Jugendorganisation für einen nachhaltigen Planeten stark.

„Gerade wir Junge haben die Zukunft klar im Blick und setzen uns deshalb für einen schonenden Umgang mit unseren Ressourcen und einen konsequenten Schutz unserer Böden, unserer Luft und unseres Wassers ein. Um auch den kommenden Generationen einen lebenswerten Planeten zu hinterlassen, braucht es einen gemeinsamen Schulterschluss für einen effektiven Klima- und Umweltschutz. Das Erneuerbaren-Paket ist hier ein erster wichtiger Schritt in die richtige Richtung“, so Laura Sachslehner abschließend.

