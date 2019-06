ASFINAG: A 12 bei Imst in beiden Fahrtrichtungen gesperrt

Lkw beschädigte Stromleitung über die A 12; Reparatur startet jetzt

Imst (OTS) - Am Rastplatz Imst Süd auf der A 12 Inntal Autobahn hat ein Lkw einen Strommasten angefahren. Nachdem dieser stark beschädigt ist und die Stromleitung über die Fahrspuren beider Richtungen (Kufstein und Bregenz) der A 12 führt, muss für die Reparaturarbeiten die A 12 im Bereich Imst in beiden Richtungen für den Verkehr gesperrt werden. Die ASFINAG leitet den Verkehr in Fahrtrichtung Kufstein (Deutschland) bei Mils-Schönwies von der A 12 ab und bei Imst wieder auf die Autobahn auf. In Fahrtrichtung Bregenz erfolgt die Ableitung bei Heiming-Ötztal und bei Mils kann wieder auf die Autobahn aufgefahren werden. Wie lange diese Sperre dauert kann derzeit noch nicht mit Sicherheit gesagt werden, es ist von mehreren Stunden auszugehen.

Rückfragen & Kontakt:

AUTOBAHNEN- UND SCHNELLSTRASSEN-FINANZIERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT

Alexandra Vucsina-Valla

Pressesprecherin für Wien, NÖ und Burgenland

Mobil: +43 664-60108 17825

alexandra.vucsina-valla @ asfinag.at

www.asfinag.at