Amerigo Education: Amerikanische Privatschulen mit religiösem Hintergrund ziehen mehr internationale Schüler an

Chicago (ots/PRNewswire) - Die Zulassungsperiode 2019-2020 für internationale Schüler an amerikanischen Privatschulen ist abgeschlossen. Laut Amerigo Education hat sich die Zahl internationaler Schüler, die sich um einen Platz an religiös geprägten amerikanischen Schulen beworben haben, verdoppelt. Privatschulen mit religiösem Hintergrund ziehen aufgrund ihrer exzellenten Leistung in Bezug auf akademische und moralbezogene Standards mehr internationale Schüler an.

Von einer beliebten Wahl von geschätzten amerikanischen Familien vor Ort zu einer absolut heißen Wahl für internationale Schüler.

Aktuell handelt es sich bei mehr als zwei Dritteln der privaten Highschools in den Vereinigten Staaten um religiöse Schulen, die als prestigeträchtig bekannt sind und akademische und außerschulische Programme auf Spitzenniveau anbieten. Verglichen mit Schulen ohne religiösen Bezug ist der Schulstil an kirchlichen Schulen relativ "rigoros", da die Schulen religiöse Konzepte und Managementmodelle anwenden, um das Lernverhalten der Schüler oder deren Verhalten zu regeln. Außerdem sind die meisten Lehrer und Schüler aufgrund ihres Glaubens normalerweise freundlich und hilfsbereit im Umfang mit Menschen und Dingen und tendieren eher dazu, Schüler mit anderem Hintergrund zu akzeptieren. Amerigo glaubt daran, dass sich internationale Schüler in einer solchen unterstützenden und fürsorglichen Atmosphäre leichter an die neue Umgebung anpassen.

Der Glaube folgt einer Reihe "freiwilliger Prinzipien"

Ein Amerigo-Schüler aus Russland sagte, dass er vor dem Eintritt in den Amerigo-Campus besorgt gewesen sei, ob er durch den Besuch einer katholischen Schule in einen Konflikt mit seinem eigenen Glauben geraten könne. Nach einem Jahr des Schulbesuchs sagte er, dass man sich keine Sorgen zu machen brauche, da es keinerlei Einschränkungen bezüglich des religiösen Hintergrundes der Schüler gebe. Und alle Mitarbeiter und Schüler würden das Verständnis der Religionsfreiheit respektieren.

Des Weiteren sagte ein Schüler, dass ihm der Religionsunterricht dabei geholfen habe, die westliche Geschichte, Kultur, Kunst und die gesellschaftlichen Veränderungen in der Geschichte der westlichen Welt zu verstehen. Der so genannte religiöse Lehrplan ähnelt tatsächlich einem Integrationskurs für die Geschichte der Zivilisation und der westlichen Ideologie, wodurch internationale Schüler dabei unterstützt werden, ein ganzheitliches Verständnis der amerikanischen Gesellschaft zu entwickeln.

Aktuell handelt es sich bei allen zehn Schulen von Amerigo um katholische Highschools. Neben ihren fortschrittlichen Einrichtungen verfügt jede Schule außerdem über erstklassige Lehrkräfte. Des Weiteren legt Amerigo großen Wert darauf, sich um das Wohlbefinden und das persönliche Wachstum der Schüler innerhalb und außerhalb des Klassenzimmers zu kümmern und sie dabei zu unterstützen, einen erfolgreichen Eintritt in die ideale Topuniversität in den Vereinigten Staaten zu erreichen.

Amerigo unterstützen internationale Schüler auf erstklassigen amerikanischen Highschools mit einem ganzheitlichen und unterstützenden Ansatz, bei dem ein exzellentes akademisches Ergebnis betont wird. Wir helfen internationalen Schülern auf der Suche nach vorbereitenden Studien in den Vereinigten Staaten dabei, sowohl innerhalb, als auch außerhalb des amerikanischen Klassenzimmers erfolgreich zu sein. Durch die Kombination einer fürsorglichen Internatsumgebung, zusätzlicher schulischer Unterstützung, Entwicklung der Englischkenntnisse und einen Ansatz, der sich an erfolgreichen College-Ergebnissen orientiert, bereitet Amerigo Schüler mit den Fähigkeiten, Werten und der Betreuung vor, die für einen erfolgreichen Besuch der Highschool, auf Universitätsebene und darüber hinaus benötigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.amerigoeducation.com.

